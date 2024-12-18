桃園電輔車騎到雙北 恐超速斷電

YouBike 2.0E電動輔助車在雙北和桃園能跨市租借，使用約占一成，但雙北限速每小時20公里，桃園卻可達25公里，3市依速限設定斷電點，導致桃園電輔車騎到雙北可能有超速問題，騎雙北電輔車也可能因忽然斷電影響騎乘。北市交通局表示，將與新北、桃園討論速限及斷電問題。

不過，桃園市交通局說，不會調整電輔車時速上限，因單靠腳踩，時速就逾20公里，目前無證據顯示速限20公里比較安全，民眾注意車速、依標誌騎乘更重要。

北市議員詹為元昨說，YouBike 2.0E漸普及，加上議會先前決議5年5億元預算擴大車輛數量和服務據點，使用量勢必持續增加，不過，雙北和桃園限速標準不一致成了問題。他說，雙北為避免電輔車速度過快壓迫行人空間，時速逾20公里就會停止電力輔助，桃園維持25公里供電上限，3市車輛共同調度，當然會出問題。

據了解，雙北電輔車布建以平地居多，桃園則較有起伏，因此速限不同。詹為元說，先前曾質詢能否協調新北、桃園統一速限，市府回覆各地道路環境差異大，尚無共識，但他說，放任不管會導致問題擴大，既然北北桃電輔車共同調度、運作，限速標準就該統一，否則桃園電輔車就該調度回桃園。

丘姓騎士說，電輔車依然可用人力騎乘，但如果「超速」會斷電降速，騎起來比較辛苦，平常還好，但如果是會車時，就可能出現較驚險場景。

北市交通局運管科長朱宸佐說，桃園電輔車今年2月上線營運，雙北電輔車8月才上線，雙北考量主要騎乘於人行道，每小時20公里即停止供電，避免影響行人；經調查電輔車租借紀錄，北市境內的桃園車輛約一成。對於議員建議雙北桃電力輔助上限一致，或將桃園車輛車輛調度回桃園市，朱說，將與新北、桃園共同評估。