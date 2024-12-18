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星巴克肉桂粉驗出致癌農藥 邊境攔截

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

不少民眾會在飲品中撒上肉桂粉增添風味，衛福部食藥署昨公布最新邊境查驗不合格的名單，星巴克2批肉桂粉檢出致癌農藥環氧乙烷，含量介於每公斤2.7至3.5毫克，總數逾30公斤，全數退運或銷毀，食藥署也提高該業者邊境進口產品的檢驗強度。

星巴克昨表示，已針對新聞報導所提相關疑慮原物料展開全面內部查驗，目前架上商品均合乎食安規範。

食藥署副署長林金富說，悠旅生活事業公司從美國進口的2批肉桂粉，檢出致癌農藥環氧乙烷，產品品牌為星巴克（STARBUCKS），製造廠為SPICE CHAIN CORPORATION.。  

該批不合格產品共32.66公斤，全數在邊境退運或銷毀，林金富指出，後續在邊境，針對進口業者悠旅生活事業公司的檢驗強度，從2%至10%一般抽批，調整為20%至50%加強抽批。  

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，環氧乙烷為一級致癌物，證實會使人類致癌，在工業、醫療上可做消毒劑，在部分國家如美國、加拿大核准用於香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，我國農業部則未允許該款農藥使用。  

另外，台灣樂天製菓公司從南韓輸入的「LOTTE PEPERO白巧克力口味餅乾棒分享盒」，則檢出著色劑偶氮玉紅，為非准用添加物，不合格產品共46.08公斤，已全數退運或銷毀，邊境同樣從一般抽批調升為加強抽批。

另外，食藥署也攔截3批檢出蘇丹色素的調味料，分別為碩禾公司從越南輸入的黑胡椒粉，以及譽豐食品公司從印度輸入的辣椒紅，均被檢出蘇丹色素四號；億元食品公司從印度輸入的紅椒色素，則檢出蘇丹色素一號、二號和四號，上述產品共445公斤，全數在邊境銷毀。林金富說，上述國家產品，將持續採最高等級的監視查驗，百分百檢驗蘇丹色素和農藥，合格才能輸入。

色素 蘇丹 食藥署

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