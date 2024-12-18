高市九龍齋35品項過期 流入21縣市

高市九龍齋食品公司涉嫌使用過期原料製造蜜餞等食品，並改標效期，產品流向全台21縣市，檢調日前搜索查獲35項產品、原料過期，其中枸杞膏過期達5年，衛生局重罰1008萬元，並令本月底前暫停作業及販賣。

檢方12日以涉偽造文書及違反食品安全衛生法罪嫌傳喚李姓負責人到案說明，訊後以20萬交保並限制出境。

九龍齋食品公司網頁標榜提供生機、有機食材，強調產品皆是天然、健康的營養食品。李姓負責人昨喊冤說，九龍齋食品是30多年的老公司，不會做害人的事，他罹癌還有慢性病，又要遷廠，因公司全是女員工或新進人員，原物料搬不動才放過期，並沒流出去。

李姓負責人還說，會再向衛生局說明，衛生局釋出的訊息和影片，對他及農民都不公平。

衛生局指出，接獲陳情，指九龍齋食品使用逾期原料，及改標蜜餞、酸梅湯等產品效期，報請高雄地檢署偵辦，檢方本月11日指揮市調處、衛生局及食藥署人員搜索該公司，查獲大地榆膏、乳糖、抹茶粉、健匠冷梅、梅子滷汁等逾期產品及原料35項，並在倉庫查獲28項未標示效期的原料及產品，業者又無法提供效期及進銷貨資料，都予封存。

衛生局發現部分產品過期多年，其中枸杞膏有效日期2019年，已過期5年，部分產品未印有效日期，從破舊來看，似囤放很久。

檢方從查扣的原料、產品資料比對分析，懷疑原料生產日期曾改標，員工亦坦承部分原料已逾期幾個月。高市衛生局指出，已通知各縣市預防性下架該公司產品。新北衛生局清查，九龍齋食品曾販售相關產品給新北150家賣場、超市及散客，已要求預防性下架回收。

高市衛生局表示，該公司原料及產品未能依限提供完整及正確來源資訊，有礙違法食品追溯，為釐清流向和數量，避免危害風險擴大，已令該公司月底前暫停作業及停止販賣。

業者雖稱未使用逾期原料製造產品，卻提不出原料進銷貨、庫存、製程，衛生局審酌違規情節，依違反食安法重罰1008萬元，並持續追查產品流向，監督回收銷毀。全案由檢方擴大偵辦中。