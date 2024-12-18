文化幣加碼至13歲起 元旦開領

文化部昨宣布，明年除了維持原發放的十六到廿二歲文化禮金，加碼推出十三到十五歲試辦計畫，每人發給六百點文化幣（等於六百元），也就是國中起就可透過文化幣進行藝文體驗。

文化部長李遠曾表示，他上任後的首要任務之一，就是將文化幣領取資格下修至十三歲，希望國中生可以即早親近文化、引發對文化的嚮往。

文化部說，這次加碼是針對出生日期於九十九年一月一日至一○一年十二月卅一日者，只要是具中華民國國籍或符合相關規定的外國人士皆可領取。

一一四年文化禮金明年元旦上午八時開放領取，符合資格者可透過手機下載「文化幣Ａｐｐ」完成註冊，沒有手機的青年朋友，也可洽詢客服申請紙本QR Code，使用期限至明年十二月卅一日止，可用於看國片、看表演、買書、逛博物館、手作DIY或文化體驗旅程等。