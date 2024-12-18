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流感疫苗 下月全民免費施打
公費流感疫苗開打至今，仍剩九十六萬劑，疾管署表示，本季流感疫情處在緩升、上下震盪階段，預計下周即將進入流感流行期，明年一月中下旬、春節前後達高峰。為此，發言人曾淑慧宣布，明年元旦起，只要年滿六個月以上者均可免費接種流感疫苗。
疫情中心主任郭宏偉指出，本流感季十月至今，累積三二七例重症病例，為近十年次高；另死亡病例累積六十九例，為近十個流感季最高。上周新增八例死亡個案，均未接種本季流感疫苗，呼籲民眾盡快接種流感疫苗。
上周新增新增十八例重症中，一名四十多歲個案情況特殊，防疫醫師林詠青指出，該個案為北部男性，並未接種本季流感疫苗，起初嚴重咳嗽兩三天，因虛弱無力、意識狀態改變等，被家人送至急診。檢查發現，血壓偏高、血糖高、肝腎功能異常，服用流感抗病毒藥物，但因症狀加劇，緊急插管，收治加護病房，六天後才轉出加護病房，目前還需住院觀察。
十月公費流感疫苗開打至今，接種近五六三萬劑，仍剩九十六萬劑。目前六十五歲長者接種率為百分之四十三，學齡前幼兒為百分之六一，都未達到長者五成五、幼兒六成五等理想標準。
曾淑慧表示，受到國光疫苗變色事件及颱風假影響，今年施打量低於去年同期六一七萬。考量流感預計最快在下周達到流行期，決議在明年元旦起開放六個月以上民眾，全面公費接種疫苗。
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