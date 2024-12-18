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健康你我他／會抓老鼠又愛黏人 貓珮珮成全家寶貝

聯合報／ 文／蕙蘭姥姥（新北樹林）
我們領養的珮珮讓鼠輩聞風喪膽，全靠女兒慧眼識「貓」雄。圖／蕙蘭姥姥提供
我們領養的珮珮讓鼠輩聞風喪膽，全靠女兒慧眼識「貓」雄。圖／蕙蘭姥姥提供

珮珮選我做牠的主人。一走進愛貓義工開辦的貓舍房間選貓，一隻腳就走不動了，很奇怪，低頭一看，原來是被一隻雜色的小貓抱著腳踝不放。才掙脫掉貓手，牠又一個機伶地躍上我的肩膀，嚇得我趕快把牠抱下來。

我喜歡貓狗，但是不喜歡親近。我來領養貓，是為了解決家中的鼠患。女兒一家三口都愛貓，對貓內行，因此陪我去選貓。女兒慧眼識「貓」雄，觀察這隻小貓，雖然不漂亮，卻是身手矯健，行動力強，符合我期待的功能，於是我們就把牠帶回家。取名許珮，暱稱珮珮。

珮珮來了以後，果然不負所望，鼠輩聞風喪膽，不敢再越雷池一步。我才能高枕無憂、歲月靜好。不過，珮珮不改黏人的個性，誰往我家客廳一坐定，牠就跳上誰的膝上打呼嚕；更不要說我的膝頭了，簡直是牠的地盤，隨時隨刻想跳上來依偎。倚偎也就算了，還常常深情款款地盯著我，咪嗚幾聲，不知啥意思。小孫女解語：牠喜歡你。

如此這般相處一年多下來，牠已經從工具貓提升到寵物貓，我也從主人降調為牠的工具人，把牠照顧得毛色油光水滑，渾身玳瑁斑點亮麗出色。

如今珮珮集全家寵愛於一身，更是我外出回家時，第一眼要找的身影。

寵物 小貓

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