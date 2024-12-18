睡眠問題成新國病／4成國人睡不夠 釀心身健康狀況

最新針對20歲以上國人進行的精神健康指數調查報告昨天公布，今年國人整體健康得分為81.67分，略高於及格分數80分，其中心身健康部分，源自於睡眠問題最多，儼然成為新國病。

全國精神健康指數調查，每兩年進行一次，調查分成心身健康、個人價值、生活掌握、家庭健康四個面向。精神健康基金會精神健康指數組召集人、精神科醫師楊聰財表示，在心身健康部分，得分為79.81分，其中睡眠問題最為顯著，推估有超過四成的國人有睡眠問題，睡眠不足者精神健康得分低，影響日常生活。

在個人價值的得分為79.99分，略低於及格的80分，仍有顯著比例感到動力不足和記憶力下降；生活掌握得分為80.24分，有逾三成國人缺乏歸屬感，換算約有549萬人感到疏離；家庭健康則得分高達86.66分，為四大面向中亮點，顯示國人家庭支持穩定。

楊聰財指出，睡眠品質對健康的影響至關重要，而睡眠與血清素、GABA、褪黑激素三項激素有關。目前我國安眠藥用量高居世界第一，呼籲民眾不要透過酒精或是藥物濫用的方式調整睡眠，應該把握每天晚上11點到早上6點的黃金睡眠時間。他提醒，安眠藥為管制藥物，用對了是藥物，錯用就是毒品。

楊聰財表示，今年度整體健康得分為81.67分，比2022年的82.4分下降，也呼應每次總統選舉年分數較低的趨勢；然而，2020年同為總統大選年，分數高達83.31分，為調查以來最高。

精神健康基金會執行長韓德彥說，2022年雖面對疫情，但防疫做得很成功，讓民眾處在面對共同挑戰的氛圍。精神健康基金會董事長胡海國表示，因為社會處在高度警覺，面對共同挑戰的氛圍，讓精神健康狀況提升，即使當年是選舉年，也降低了對精神健康的衝擊力道。