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7款護腎飲料 酸櫻桃汁可助眠

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
酸櫻桃汁證實可助眠，但腎友要注意高鉀成分。圖／AI生成
酸櫻桃汁證實可助眠，但腎友要注意高鉀成分。圖／AI生成

多喝水有益身體健康，但是台灣人愛喝手搖飲，甚至習慣以含糖飲料來代替白開水。腎臟科醫師洪永祥表示，含糖飲料非常傷腎，如果不喜歡無味的白開水，又想要補充水分，可適量飲用7款「護腎飲料」，偶爾換一下口味。像酸櫻桃汁已證實可助眠，但腎友要注意高鉀成分。

含糖飲料添加的果糖、蔗糖易加速肝臟脂肪合成，不僅傷腎，也讓人發胖。洪永祥指出，成人每天要喝足體重3%至4%的水分，應以白開水為優先，他分享7款對腎臟健康有益的飲料，並分析保護腎臟的機制，適量飲用可吸收微量營養素。

第一名：酸櫻桃汁

酸櫻桃中的花青素和其他多酚化合物，文獻發現，酸櫻桃汁是天然的褪黑激素和色胺酸，天然的酸櫻桃汁可助眠與降低痛風發作，抗炎特性對腎臟可能有間接保護作用。

第二名：黑咖啡

適量飲用咖啡可降低慢性腎臟病風險，並改善腎絲球濾過率（eGFR）。其抗氧化物質能降低體內發炎指數、減少心血管疾病風險。但要小心，過量可能會造成心悸、頭痛、脫水缺鈣等，反而傷腎。

第三名：綠茶

兒茶素具有強抗氧化及抗發炎，可減緩腎臟細胞的過激氧化反應，改善慢性腎衰竭的進程。國際研究發現，定期飲用綠茶能降低蛋白尿的發生率，每天飲用2至3杯即可，過量易引發泌尿道結石。

第四名：蔓越莓汁

蔓越莓中的原花青素能防止細菌附著於尿路上皮細胞，降低尿路感染的風險，對於腎臟有間接保護作用。適量飲用有助於降低尿路感染，高劑量反而增加草酸鹽負荷。

第五名：檸檬水

其檸檬酸有助於抑制鈣結石的形成，並促進尿液pH值的維持鹼性，減少腎結石的風險。每天1至2杯用30毫升新鮮檸檬榨汁調配的500毫升稀釋檸檬汁，可保護腎臟功能。

第六名：生薑茶

生薑含有薑辣素，具抗發炎作用，能減少腎臟的發炎反應，可改善腎功能相關數值。建議飲用量每天1至2杯（約240-480毫升）。要特別注意，過量可能引發腸胃不適。

第七名：黑豆水

黑豆富含花青素及其他抗氧化化合物，能減少氧化損傷，有助於腎臟功能恢復，特別適用於腎臟損傷早期的預防；過量飲用可能導致腎臟的植物蛋白代謝壓力增加。

洪永祥提醒，這7款護腎飲料仍有高磷鉀成分，腎友務必謹守限制攝取蛋白限磷鉀的原則，若血磷血鉀指數都超過5以上，就只能喝白開水，任何飲料都別碰。

腎臟病 風險

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