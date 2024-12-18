退休力／冬天走讀出關古道 輕旅行賞景健身

冷冷的天，正是動動手腳、流點汗的好時節。聯合報舉辦「古道走讀系列」，為喜歡大自然、愛聽故事、還想活動筋骨的人設計，由資深專業山域嚮導阿布老師帶隊，從眾多古道選出可近性高、難度不高的路線，鼓勵大家出門健身，也多了解腳下這片土地。

阿布老師說，走「古道」，有不少人以為和走「老街」差不多，不需要準備，在過去古道活動中，偶爾會聽到團員笑稱：以為走古道，沒想到是登山。為了避免上述誤會，對古道的基本認識，也是出發檢查項目之一。

台灣古道 起源於原民遷徙

台灣現有的古道，最早是起於原住民族的擴張、新獵場或耕地的找尋以及各族衝突等原因，在台灣各地遷徙。而後漢人移入，迫使原住民搬離原本住所，這些移動在山區逐漸形成固定的路線，成為古道的基礎。

冬天爬山，應採洋蔥式穿著。施又慈╱攝影

到了日治時代，日本人為了管理原住民，在山區大量設立駐在所（警察機關），駐在所之間則修築警備道路，其中多延襲原住民遷程路線及清代開築的路，另也修築較小的理番道路，寬度大約僅容一人通行。這個時代修築的山道是現今遺留古道最多的部分。

在1980年前，因為諸多因素，古道逐漸湮滅。後因國際影響，自然保護逐漸被重視，登山者及地理歷史學者呼籲重視古道，實地研究古道路線、歷史和遺蹟，政府也開始整理各地古道，作為觀光、運動健身的道路，台灣古道才又漸漸被更多人認識。

結合史地 聽老師妙語如珠

聯合報推出的古道走讀系列，每一次都是結合歷史、地理和自然的輕旅行。日前一梯次走的是出關古道的關聖段，既登關刀山，同時也能遠眺後龍海岸的大風車群，全程約5.3公里。當天參加的團員有些年輕時登過大山但幾十年沒爬了，那天走下來覺得還滿輕鬆的；也有人是第一次參加古道活動，雖然有點小挑戰，但已決定報名其他梯次。

關於冬天走古道或爬山，阿布老師提醒，一樣是採洋蔥式穿著，內層排汗透氣衣，中層保暖的刷毛衣，外層防風外套，熱時一層層脫，冷時一層層加，另外記得戴帽子或頭巾，頭部保暖也很重要，另外如果寒流來時記得戴手套保暖。

下一梯次 挑戰霞喀羅古道

阿布老師妙語如珠，他的本事一籮筐，古道走讀除了介紹看到的植物、動物，聽到鳥叫聲就知道來者是何鳥，有時還回應幾聲，更厲害是，連團員登山鞋底脫落了，他都能救。下一梯次12月30日預定要走霞喀羅古道，兼具歷史與美景，是知名的賞楓景點，開放報名中。