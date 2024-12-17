女神徐若萱鐵肺歌后彭佳慧 客製音樂會療癒癌患及醫護

一場客製化的音樂會 ，帶給癌症病人及醫療團隊滿滿的感動！17日晚間癌症希望基金會在台大醫院癌醫中心分院舉辦「2024聽希望在唱歌」音樂會。今年初透露自己罹患甲狀腺癌的藝人徐若萱特地出席演唱，她哽咽地感謝台大醫院接住了她；而20年來已演出54場的鐵肺歌后彭佳慧更直言，「這是我的年度大事，也是為病人及醫護團隊最直接的貢獻！」

癌症希望基金會每年在歲末年終時都會在全台舉辦音樂會，一年5-6場，從1998年開始，至今已舉辦110場，就是希望藉由音樂帶來的正力量，讓辛苦抗癌的患者、家屬，及長年堅守崗位的醫護人員，能有紓壓療癒的時刻。

台大醫院癌醫中心分院成立六年，今年是第四次舉辦音樂會，吸引滿場的醫護及病人家屬前往聆聽，雖然是簡單的環境，卻打造出五星級的豪華演出，包括今年初發現甲狀腺癌的藝人徐若萱，已參加42場公益演唱的歌手于台煙及癌症希望基金會董事同時也是大腕級歌手彭佳慧。

徐若萱談及自己父親受台大醫院照顧時，特別感謝坐在貴賓席的台大癌醫中心分院副院長陳健弘，而她自己的手術也在台大完成。她說，「人生就是不停的會有意外，遇到它就解決它面對它，我是一名歌手，當知道癌症長在喉嚨時，很擔心開刀後會無法唱歌，但現在能健康的唱歌給大家聽非常開心。」

徐若萱也用自己幫電影《乒乓男孩》作詞的主題歌—接住我，感性告白醫護團隊，「癌症不可怕，怕的是你放棄自己，感謝自己的不放棄，也謝謝接住我們的人，現在她也有能力接住大家，癌症是善良的小惡魔，要用樂觀快樂的心打敗它。」徐若萱還承諾未來只要時間允許，願意全力配合公益演唱會。

而彭佳慧更忍著胃痛及喉嚨沙啞不適，帶來多動人曲目，還開放現場醫護點歌，嗨爆全場。她說，每年年底一定把「聽希望在唱歌」公益演出列為重要工作內容，一年有六場，一定會唱三場，這是當歌手對病人及醫護團隊最直接的感謝。」

長年跟著癌症希望基金會跑遍全台開唱，也認識了很多癌友，「有一年在羅東醫院開唱時，一名罹患5種癌症的病人說聽了好多次公益演唱會，他看來樂觀又堅強，這滿滿的正能量，也是讓我一直參與演唱的原因。」彭佳慧認真的說。

曾經有癌者上台與彭佳慧演唱「甘願」，後來兩人變成好朋友，「看著他拿著烏克麗麗在病房裡彈奏撫慰病人及家屬，這種樂觀看待人生讓人感動，他離開的前一天，還親自南下見他一程。」彭佳慧認為，雖然多年做公益付出，但也同時獲得滿滿的正回饋。