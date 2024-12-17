下周挑戰寒流！這天最冷低溫下探10度 雪山、太平山恐降雪

未來1周受2波冷氣團影響，首波今晚起影響至周五，預估最冷時間落在周四清晨，中央氣象署預報員王恩鴻表示，中部以北、宜花低溫12至14度，局部空曠地區有機會低於10度，周四中層水氣通過，3000公尺以上高山有降雪機會，北台灣2000公尺以上山區如太平山、雪山，也可能出現零星降雪或出現結霜霧淞的情形。

王恩鴻說，本周有2波冷空氣南下，且強度均達到冷氣團等級，第1波冷氣團較強，今晚起影響至周五（20日）清晨，而最冷時間落在周四（19日）清晨，中部以北、宜花地區低溫12至14度，局部空曠地區低溫可能低於10度，中南部台東低溫14、15度。

周六（21日）第2波冷氣團南下，並影響至下周一（23日），這段期間以周日至下周一（22、23日）最冷，中部以北、宜花地區低溫13、14度，中南部低溫14、15度。

降雨部分，黃恩鴻表示，周四（19日）因中層水時通過，桃園以北、西半部山區有零星短暫雨，加上低溫，清晨3000公尺以上高山有降雪機會，北台灣約2000公尺以上山區，如雪山、太平山等海拔較高，有機會出現零星降雪或結霜霧淞的情形。

周六至下周一（21至23日）桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻表示，冷空氣持續一波波南下，目前預報下周四（26日）還有一股冷空氣，預估強度仍是大陸冷氣團等級，而下周六（28日）還有另一波更強的冷空氣，可能達到寒流等級，但預報時間較久，不確定性大，強度及影響時間後續還要密切觀察。