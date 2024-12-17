小心「老人殺手」！1周連2波冷空氣血壓易上升 醫師籲留意5要點

冷空氣一波波襲來，強度達到大陸冷氣團等級，部分高山地區已經降雪。台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，「低溫」被喻為老人殺手，因為年長者身體功能退化，劇烈溫差會讓血壓升高、誘發心血管疾病。尤其，冬天血壓容易上升，平常的降血壓藥物可能降不下數值，應與醫師討論是否增量。

陳亮宇說，血管也有「熱脹冷縮」現象，冬天氣溫下降時，收縮壓大概上升10mmHg左右，若持續低溫或溫度驟降，都會造成收縮壓數值動盪，所以高血壓患者、長輩應養成記錄血壓的習慣，若數字不穩定，一定要請醫師增加藥量。

另外，天冷容易聚集在室內，陳亮宇提醒，冬天是呼吸道感染的好發季節，待在室內要注意空氣流通，可多使用風扇、空氣濾網和打開窗戶改善室內通風。外出要戴上口罩，保暖並防止冷空氣刺激氣管，引發氣喘，或讓慢性阻塞性肺病惡化。

國健署署長吳昭軍提醒，民眾要注意低溫保健，氣溫驟降容易造成心血管收縮、血壓上升，增加心臟病及中風的風險。尤其是65歲以上長者、三高族群、心血管疾病患者、夜班工作者等，務必做好保暖措施，帽子、口罩、手套不可少，特別是距離心臟最遠的腳部，要防止鞋襪潮濕。

國健署分享低溫保健5要點，有異狀應立即就醫，注意身體不適症狀，提高警覺。

1.環境安全：使用電暖設備須注意用電安全，使用瓦斯爐與瓦斯熱水器需維持通風，避免一氧化碳中毒。

2.動作放慢：起床前，應提前準備好保暖衣物，放在容易取得的位置。起床後，先輕微活動四肢讓身體暖和起來，再慢慢坐起，避免過於急促動作。

3.安全泡湯：避免飯後或喝酒後立即泡湯，建議至少間隔2小時，並確保水溫不超過40度，隨時關注自身狀況並結伴同行。

4.控制疾病：規律服藥、定期量測及記錄自己的血糖、血壓等數據，並遵照醫囑按時用藥。

5.注意異狀：若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等症狀，以及中風徵兆，做不到「微笑、舉手、說你好」任何一個動作，應立即打「119」就醫。