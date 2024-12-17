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出生順序會影響智商？ 醫師分享研究：年幼者親和力比較強

聯合新聞網／ 綜合報導
出生順序會影響智商嗎？醫師解答「老大的智力測試略高於次子1-2分，但年幼者親和力較高」。示意圖／路透
出生順序會影響智商嗎？醫師解答「老大的智力測試略高於次子1-2分，但年幼者親和力較高」。示意圖／路透

家中排行順序會影響智商？胸腔暨重症醫師黃軒分享「出生順序」會對智力、親和力跟健康有影響，研究發現排行老大者智力測試略高於弟妹，但弟弟妹妹的親和力可能比長子高。黃軒醫師也指出「排行雖然會有影響，但不會限制人生的高度，不論你是長子、次子，還是最小的孩子，都要相信自己，你們都有能力創造自己精彩的人生故事」。

黃軒在臉書分享，在家庭教育中，我們常聽到長輩對孩子說「你是老大，你應該更懂事」，或者「你怎麼就不能像你哥哥、姊姊一樣，有出息的嗎？」而科學家也開始研究，家中的排行是否會影響孩子的未來性格、親和力跟健康？研究發現，家庭中排行老大的子女，在智力測試中得分略高於其弟妹，平均分差約為1到2分，即便弟弟妹妹的實際智力可能與老大相差不大，但他們往往認為自己的智力不如哥哥姊姊。

不過研究人員認為，這種智力差別是因為 「家庭資源分配不均」，老大通常在幼年期間獲得更多的關注和教育資源，而資源的「稀釋效應」隨著家庭成員增多而加劇，而且長子長女可能因扮演「老師或長者」的角色，進一步強化了自己的智力優勢。儘管哥哥姊姊智力似乎較強，研究卻強調：「這種智力的差異，對子女的個人職業和生活成就實際上影響微乎其微」。

接著黃軒醫師引用研究指出「排行秩序跟親和力的比較」，神經科學家深入探討了出生順序對青少年親和力的社會影響，及其在大腦結構和功能上的表現，發現年幼的子女比長子長女在右側基底外側杏仁核（BLA）和右側背外側前額葉皮層（DLPFC）之間的連接上，表現出更高的活性，代表年幼者可能親和力更強，科學家認為這跟家庭分工角色有關。年幼的出生者為了在資源競爭中脫穎而出，從小就知道需要更高的社交能力以提高生存機會。同時，他們從兄長姊的表現中汲取經驗，基於生物多樣性的生存模式，這些年幼者進一步提升了親和力對社會化的影響。

不過，黃軒醫師也提醒「遺傳、環境、教育、後天努力這些加起來，才是共同構成我們子女生命的拼圖。出生順序或許能幫助我們解釋個體差異，但它並不會限制人生的高度。不論你是長子、次子，還是最小的孩子，都要相信自己，你們都有能力創造自己精彩的人生故事」。

科學家 醫師

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