快訊

行人地獄再添1冤魂！高雄婦走斑馬線上身遭車輾 刺穿肺臟身亡

雙城論壇結束⋯華源搭機離台 統促黨熱情歡送拉布幕「期待再蒞臨」

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

聽新聞
0:00 / 0:00

她爬樓梯「累到懷疑人生」 新型生物製劑成氣喘者福音

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
衛福部健保署今年擴大新型生物制劑的健保給付條件，造福更多嚴重型氣喘患者。記者林則澄／攝影
衛福部健保署今年擴大新型生物制劑的健保給付條件，造福更多嚴重型氣喘患者。記者林則澄／攝影

劉小姐是嚴重型氣喘患者，以往總是沒講幾句話就開始咳嗽，且從一樓走到樓梯到二樓住處時，常會「喘到懷疑人生、無法呼吸」，平時除了無法進行中高強度的運動，連只吃一小塊巧克力，都可能讓她的病情急轉直下，時常得跑急診，也因為氣喘，讓她放棄熱愛教職工作，被迫提早退休。

劉小姐說，有超過10年氣喘病史的她，雖然能透過類固醇藥物、支氣管擴張劑緩解病情，但仍有「要命的風險」，還一度被醫師判定，肺功能一度下降至僅剩40%。所幸她採取新型生物製劑的治療後，肺功能提升至70%，病情也得到改善，能進行中強度的運動，或跟家人出國遊玩，再也不需要仰賴急救型藥物及口服類固醇。

氣喘是全球最常見的慢性呼吸道疾病之一，根據衛福部統計，台灣的盛行率約為10%至12%，也就是有高達200萬人深受氣喘所苦，其中有5%是嚴重型氣喘患者。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說，天氣變化、空氣汙染、病毒感染、過敏體質等因素都可能引起氣喘，造成呼吸急促、喘息、胸悶和咳嗽等症狀，且有近50%氣喘患者由於控制不佳惡化，導致昏迷、意識混亂、胸腔靜息，增加住院與死亡風險，約占相關醫療支出60%。

健保署長石崇良表示，以往的氣喘患者的治療藥物是以支氣管擴張劑、類固醇為主，不過隨著今年6月擴大新型生物制劑的健保給付條件，讓醫師能藉診斷結果調整用藥策略，造福嚴重型氣喘患者，台灣目前也有超過700家醫療院所，提供整合式團隊照顧服務，在精準醫療的時代下，把關民眾健康。

台灣胸腔暨重症加護醫學會副主委林鴻銓表示，近年新型生物製劑加入醫療端，有別以往的生物製劑，適用所有類型的嚴重型氣喘患者，可有效降低67%至77%急性惡化發生率，更降低85%急性惡化而不得不住院的風險，顯示新型藥物有效協助氣喘患者穩定疾病、降低症狀發作，提供更全面的治療方案。

患者 氣喘 風險

延伸閱讀

同仁4年前疑被霸凌亡 衛福部將查 健保署：全力配合

甜食控草莓季福音！ 中南部搶吃超火熱「炙燒卡士達草莓芭菲」、「三盆糖古都華草莓千層」北部人精緻開吃

最珍貴的發財金！男子魚刺卡喉感染胸腔被救回 母「1堅持」感動醫師

麻醉醫學會查不具麻醉醫師資格 診所回應「官網誤植」

相關新聞

輻射冷卻效應！5縣市低溫特報 明晨到上午恐低於10度

中央氣象署下午16時23分針對新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣等5縣市發布低溫特報，明晨到明天上午恐低於10度。

高雄九龍齋35項商品使用逾期原料涉及21縣市 負責人發聲了

高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料，製造蜜餞和酸梅湯等35項商品，遭檢、調及衛生局查獲食安問題。李姓負責人稱，「公司是30...

蔬菜怎麼洗才能避免農藥殘留？ 內行人教1方法：泡鹽水是錯的

煮菜前，很多人都會把食材清洗乾淨。一名網友好奇，從超市買回來的葉菜類，要怎麼清洗才能避免農藥殘留？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣赴美旅客增！重返前20大客源國 明年赴美航班將持續新增

美國旅遊推展協會會長唐靜儀今天表示，今年8月台灣赴美旅客達4.2萬人次，1到8月赴美人次重返美國前20大客源國，明年赴美...

她爬樓梯「累到懷疑人生」 新型生物製劑成氣喘者福音

劉小姐是嚴重型氣喘患者，以往總是沒講幾句話就開始咳嗽，且從一樓走到樓梯到二樓住處時，常會「喘到懷疑人生、無法呼吸」，平時...

環團提訴願要求撤銷中火環評 彭啓明：審查公開透明可受公評

台中火力發電廠二期環評爭議未休，環團今赴行政院抗議環境部草率通過環評，因此依法向行政院提起訴願，要求撤銷環境部對中火的環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。