她爬樓梯「累到懷疑人生」 新型生物製劑成氣喘者福音

劉小姐是嚴重型氣喘患者，以往總是沒講幾句話就開始咳嗽，且從一樓走到樓梯到二樓住處時，常會「喘到懷疑人生、無法呼吸」，平時除了無法進行中高強度的運動，連只吃一小塊巧克力，都可能讓她的病情急轉直下，時常得跑急診，也因為氣喘，讓她放棄熱愛教職工作，被迫提早退休。

劉小姐說，有超過10年氣喘病史的她，雖然能透過類固醇藥物、支氣管擴張劑緩解病情，但仍有「要命的風險」，還一度被醫師判定，肺功能一度下降至僅剩40%。所幸她採取新型生物製劑的治療後，肺功能提升至70%，病情也得到改善，能進行中強度的運動，或跟家人出國遊玩，再也不需要仰賴急救型藥物及口服類固醇。

氣喘是全球最常見的慢性呼吸道疾病之一，根據衛福部統計，台灣的盛行率約為10%至12%，也就是有高達200萬人深受氣喘所苦，其中有5%是嚴重型氣喘患者。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說，天氣變化、空氣汙染、病毒感染、過敏體質等因素都可能引起氣喘，造成呼吸急促、喘息、胸悶和咳嗽等症狀，且有近50%氣喘患者由於控制不佳惡化，導致昏迷、意識混亂、胸腔靜息，增加住院與死亡風險，約占相關醫療支出60%。

健保署長石崇良表示，以往的氣喘患者的治療藥物是以支氣管擴張劑、類固醇為主，不過隨著今年6月擴大新型生物制劑的健保給付條件，讓醫師能藉診斷結果調整用藥策略，造福嚴重型氣喘患者，台灣目前也有超過700家醫療院所，提供整合式團隊照顧服務，在精準醫療的時代下，把關民眾健康。

台灣胸腔暨重症加護醫學會副主委林鴻銓表示，近年新型生物製劑加入醫療端，有別以往的生物製劑，適用所有類型的嚴重型氣喘患者，可有效降低67%至77%急性惡化發生率，更降低85%急性惡化而不得不住院的風險，顯示新型藥物有效協助氣喘患者穩定疾病、降低症狀發作，提供更全面的治療方案。