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台灣赴美旅客增！重返前20大客源國 明年赴美航班將持續新增

中央社／ 台北17日電
台灣過去一直是赴美前20大客源國之一，但今年1到7月台灣因開放較晚，排名則是在第22名。 情境示意圖／Ingimage
台灣過去一直是赴美前20大客源國之一，但今年1到7月台灣因開放較晚，排名則是在第22名。 情境示意圖／Ingimage

美國旅遊推展協會會長唐靜儀今天表示，今年8月台灣赴美旅客達4.2萬人次，1到8月赴美人次重返美國前20大客源國，明年赴美航班將持續新增，可望讓赴美人次更增加。

台灣過去一直是赴美前20大客源國之一，但今年1到7月台灣因開放較晚，排名則是在第22名。

唐靜儀向媒體表示，今年是美國旅遊強勢復甦的一年，8月台灣赴美旅客達4.2萬人次，已經恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的94%，1到8月台灣也重返美國前20大客源國。

唐靜儀指出，繼今年有多家航空公司開展西雅圖航線後，中華航空也啟動關島包機，聯合航空明年將從4月2日起推出台北到關島每週2班的直飛航班，明年7月起也會推出高雄到成田的每天航班銜接美國各大據點，提供南部旅客赴美的彈性規劃。

唐靜儀說，除此之外，長榮航空明年11月3日起將推出台北到達拉斯每週5班航班，相信這樣的航班運能可以帶動更多旅客赴美。

唐靜儀說，航空公司復甦以及開闢新航線等助攻之下，相信明年將會創下台灣旅客赴美的新高紀錄。

美國 航班 航空公司

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