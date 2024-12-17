環團提訴願要求撤銷中火環評 彭啓明：審查公開透明可受公評

台中火力發電廠二期環評爭議未休，環團今赴行政院抗議環境部草率通過環評，因此依法向行政院提起訴願，要求撤銷環境部對中火的環評結論處分重新審查。對此，環境部長彭啓明受訪時表示，環評審查有直播公開透明、可受公評，尊重民眾提起訴願。

台中火力發電廠第二期規畫新設四部燃氣機組，拆除兩部燃煤機組，但留下六部燃煤機組作為緊急備援，10月30日通過環評大會審查。但遭環團質疑總裝置容量增加是「擴建」，呼籲退回小組重審，中市府也指台電欠缺說明減煤目標。環團今向行政院提起訴願，要求撤銷環評結論重新審查。

彭啓明說，他來環境部後主持了很多場環評會議，目前環評應是台灣最開放、透明的制度，有直播、所有議程也都公開，所以他歡迎大家來檢視。他對於環團提訴願也抱持開放態度，沒有太多意見。

對於中火爭議，他進一步說，國人對於煤轉氣或未來需要的天然氣接收站，仍有不一樣的思維，開發單位包括中油、台電負責對外做詳細說明，就環境部而言，就是做好把關工作，無論是中火或中油高雄洲際天然氣接收站計畫（七接）的案例，都可受大家檢視、公評。而由煤轉氣，天然氣是過渡轉型橋接的能源，和燒煤相比，汙染物和排碳量都大幅降低，這是一個正確的道路。