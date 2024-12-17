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高雄九龍齋35項商品使用逾期原料涉及21縣市 負責人發聲了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄九龍齋食品公司廠房設廢市場樓上，居民說常聞到酸味。記者林保光／攝影
高雄九龍齋食品公司廠房設廢市場樓上，居民說常聞到酸味。記者林保光／攝影

高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料，製造蜜餞和酸梅湯等35項商品，遭檢、調及衛生局查獲食安問題。李姓負責人稱，「公司是30多年的老公司，不會做害人的事」，他因患病又要遷移新廠，公司都是女員工，有些東西搬不了才放過期。

九龍齋食品公司前鎮廠設在高雄市前鎮區的廢置市場瑞南市場廢樓上，周邊鄰居不滿工廠外排放廢水很臭，遇記者查訪，直呼「好恐怖」，說常看到工廠在曬一些東西，經常成天聞到酸味。

九龍齋原本設在高雄市鼓山區九如四路某巷子內，1樓也以帆布覆蓋，已在屋外貼出遷址。

九龍齋李姓負責人今天在電話中受訪，他直稱看到報導內容讓他哭笑不得。他說，他罹癌還有慢性病，又要搬新廠，但公司全是女員工或新進人員，有東西還沒搬，有些才沒丟，並沒流出去。

李姓負責人說，「公司是30多年的老公司，不會做害人的事」，他也要對客人、大眾負責，他也跟衛生局說會再去說明。他說，他用他的技術，幫台灣農民解決很多事情，現在放出訊息和影片，「對我也太不公平、對台灣農民也不公平」。

衛生局表示，逾期產品、原料包含大地榆膏、乳糖、抹茶粉、果膠、金鹹麥芽、青檸C、枸杞膏、香檸C發酵飲品、烏梅粒、純蜂蜜、健匠冷梅、健匠梅（酵素青番梅）、健匠梅（酵素桂花梅）、健匠梅（酵素紫蘇梅）、健匠梅（酵素蜂蜜梅）、健匠葡萄（乳酸菌發酵葡萄）、健匠葡萄（發酵紫葡萄）、梅子滷汁。

還有發酵加州黑蜜棗、發酵酸梅湯、菊花蜜、菊花蜜、蜂王乳蜜、蜂蜜橄欖、蜂蜜檸檬、維他命C、酵素橄欖、薑黃檸檬發酵飲品、檸檬C、檸檬果膠原蛋白發酵飲品、檸檬粉、檸檬酸、藤黃果梅、蘆薈精石、鹹麥芽，共計35品項。

產品下游業者涉及台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、基隆市、新竹市、嘉義市共21個縣市。

高雄九龍齋食品公司鼓山區原址，1樓用帆布遮蔽。記者林保光／攝影
高雄九龍齋食品公司鼓山區原址，1樓用帆布遮蔽。記者林保光／攝影
高雄九龍齋食品公司廠房設廢市場樓上，居民說常聞到酸味。記者林保光／攝影
高雄九龍齋食品公司廠房設廢市場樓上，居民說常聞到酸味。記者林保光／攝影

蜂蜜 衛生局 酵素

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