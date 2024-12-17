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台中榮總推電子紙、智慧藥櫃 緩解護理荒

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台中榮總發展智慧醫療，在雲端整合患者各項生理數據、住院天數等，全面給予照顧。 本報資料照片
台中榮總發展智慧醫療，在雲端整合患者各項生理數據、住院天數等，全面給予照顧。 本報資料照片

超高齡社會進入倒數計時，超高齡化社會對公共衛生及預防保健是一大挑戰，「智慧醫療」崛起，提供更完整的高齡照護解決方案。台中榮總院長陳適安表示，賴清德總統所提出的「健康台灣」願景，包含智慧醫療加速應用，將著重於行動醫療、穿戴式裝置、遠距醫療與照護、醫療健康資訊、個人化醫療。

因為快速高齡化的衝擊、醫療費用高漲、醫師與照護人力不足、醫療分布不均等問題，陳適安認為，數位醫療化有其必要，尤其是未來在宅醫療的趨勢，透過智慧裝置及遠距視訊，協助醫護人員即時監控在宅住院的病患。AI改變了醫療照護模式，例如：傳統耗時的人工記錄模式，可節省大量潛在成本。

陳適安以中榮的電子紙、智慧藥櫃為例，電子紙應用於重症加護病房轉送評估、交班單記錄及簽名作業等，資訊記錄完整，有助於病人轉送安全，且解決傳統紙本作業，護理師每天可節省約90分鐘工時。智慧藥櫃取藥時間僅數秒，且避免取藥錯誤，緩解藥師與醫院壓力。

全球醫療照護產業正透過數位轉型因應人力短缺問題，同時可省下營運成本，陳適安指出，歐美國家大約10年前已經開始進行醫療數位轉型，我國衛福部與科技部則於7年前鼓勵各級醫院轉型提升醫療品質。醫療單位需增強營運韌性，隨著高齡化社會來臨，醫療照護服務量能持續受到挑戰。

據2025年全球智慧醫院排名，台灣共有8家醫院上榜，其中，台中榮總首次躋身百大名單，陳適安今日出席「第12次全國科學技術會議正式大會」表示，AI技術應用是台中榮總躋身國際舞台的關鍵，他分享，近幾年護理人力大缺工，將科技導入醫療工作，可減輕醫護人員的壓力、緩解護理荒。

智慧醫療運用範圍非常廣，雖然有資安隱憂，但數位科技確實讓整體醫療更有效率，陳適安認為，「應最大限度發揮人工智慧優勢，最大限度降低人工智能風險。」

人力 台中榮總 高齡化

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