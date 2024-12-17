新冠肺炎疫情處低點 台大醫：兩成民眾會出現長新冠

近期持續有冷氣團來襲，呼吸道病毒，新冠、流感等威脅加劇。雖然目前新冠疫情處在低點，但台大醫院新竹台大分院副院長盛望徽提醒，感染新冠後有2成民眾會得到長新冠，症狀為全身性，包含疲倦、頭痛、認知障礙、胸痛、呼吸喘等。

疾管署統計12月10日至16日，通報新增10例新冠併發重症本土病例，與前一周13例相當。自今年9月1日起截至12月16日，新冠併發重症本土病例累計398例，其中87例死亡。

疾管署發言人曾淑慧表示，目前不管是住院病例，或是門急診就診數據來看，新冠處在低流行階段，不管是其他國家或是我國都是這樣，會持續監測新冠疫情，但目前疫情平穩，難以估計何時會達到高峰。

新冠疫苗從10月開放接種至今，截至12月16日止已累計接種166.6萬人次，為去年同期接種數量64.3萬的2.6倍。曾淑慧說，多劑型新冠疫苗用在滿6個月至11歲幼童接種，僅餘約6.1萬劑，因數量有限，將會優先提供校園集中接種使用，以降低校園群聚風險；如家長欲攜帶幼兒接種新冠疫苗前，請先依各縣市公布的合約院所洽詢疫苗供應情形，再行前往接種。

盛望徽說，有20％民眾感染新冠後會得到長新冠，根據世界衛生組織定義，感染後3個月內出現症狀，持續至少2個月且無法用其他疾病或診斷解釋。臨床表現涉及多種器官系統，涉及腦血管、腸胃、神經系統、消化系統等。

盛望徽表示，不得到新冠當然是最後，但目前可以靠疫苗預防，減少發生重症、死亡機會，早期診斷、早期服用藥物，也可以減少長新冠發生機率；只要感染24至48小時後可以取得藥物，就能減少長新冠發生機率。