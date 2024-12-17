腹膜透析使用率僅7％ 衛福部盼提升占率節省醫療資源

腹膜透析具治療時間、地點彈性等優勢，但台灣透析病人使用率低，且占健保總額透析專款的比率連年持平。衛福部次長林靜儀說，腹膜透析可降低醫療人力負擔，並讓病人減少往返醫院的流程及成本，盼能夠提升腹膜透析使用率。

腹膜透析病人黃先生表示，血液透析必須綁在醫院，每周至少3次、每次4小時，工作、國外均不自由，就自身經驗而言，選擇在家腹膜透析心裡感受最好，「讓我覺得跟正常人只有一點差距。」自己可維持職場生涯，出差時只要帶上藥水即可進行透析，平時也可利用會議之間的空檔做腹膜透析，讓腎病對生活的影響降到最低。

台大醫院腎臟科主任黃政文說，腹膜透析分為主動洗、自動洗二類，手動洗一天約要洗3至5次，每次30分鐘，自動洗則是利用醫療設備，在病人晚間睡覺時治療，時間約從晚上10時至上午7時，相關資料可運用雲端管理系統，以遠距醫療方式，協助病患管理病況。

黃政文表示，全台僅7.5%民眾選擇腹膜透析，數字明顯低於歐美及亞洲其他國家，選擇腹膜透析的民眾必須有良好的自我照護能力，病友最擔心的腹膜透析合併症是腹膜炎，即使需要短暫拔除腹膜管路，改用血液透析，但腹膜炎治癒率達7成以上，僅少數反覆復發的病人，經醫師評估後會建議完全將用血液透析。

台大醫院綜合診療部血液淨化科主任姜至剛表示，根據2023台灣腎病年報，腹膜透析五年累積存活率比血液透析患者高出16%，2012至2016年腹膜透析病友五年累積存活率達69.5%，這與病人血壓較為平穩有關。台大醫院腹膜透析室每年服務逾400人，占全院透析病人74.7%，人數及比率均為全國第一高。

姜至剛說，腹膜透析具治療時間彈性、無需頻繁就診、較少飲食限制、血壓穩定、殘餘腎功能較高、對心血管疾病患者較安全等優勢，台大醫院的做法是讓病人與醫師共享決策、自主選擇，針對選擇在家腹膜透析的病人，台大團隊提供「iPD腹透妙管家」互動式衛教工具，病友利用通訊軟體Line即可觀看教學影片，學習相關技術。

林靜儀表示，遇到重大傳染病疫情，血液透析機構關門，病友沒地方進行血液透析，更需要腹膜透析，才能提升醫療韌性。健保署雖編列腹膜透析專款，但占比均未提高，盼未來能夠提升，避免讓病人長時間綁在醫院，這應是專業團隊的共同目標。