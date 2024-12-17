卓揆宣布補足健保點值至0.9元 邱泰源：健保增712億預算

行政院長卓榮泰今宣布3原則，讓健保點值補到0.9元，而財源部分衛福部長邱泰源今受訪指，中央除補齊健保政府須負擔的36%外，也將過去公衛業務移出健保總額，由公務預算承擔，讓健保總額多了很多空間做醫療項目，且今年增加712億健保相關預算，盼醫療同仁將資源用在刀口上。

邱泰源今陪同卓榮泰視察部立台北醫院，會後受訪提到卓宣布的健保點值，他補充，今年填補健保點值讓醫療環境更好，第一是填補COVID-19、類流感所增加的醫療支出，二則衛福部下轄6個分區，點值還是0.9以下分區，補到0.9，其三有些分區已達0.9，仍依照比例補助，獎勵管理效率高的醫院。

至於如何支應健保點值到0.9元，邱說，原來在健保部分，政府需負擔36%，這部分政府補齊，多了130億增加到健保安定基金；另行政院把公衛業務移出健保總額，由公務預算承擔，感謝政院先處理約130幾億，讓健保總額多了很多空間可以做醫療項目。

邱強調，今年跟健保相關的增加712億的預算，希望所有的醫療醫師同仁珍惜健保，把資源用在刀口上，好好的發揮醫療專業，把台灣人民照顧更好。