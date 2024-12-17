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全科會下午討論淨零永續 環境部提4大重點工作

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部表示，為因應氣候變遷與2050淨零碳排，重點工作包含氣候變遷與環境調適、淨零生活與公正轉型、綠色製造與循環經濟，以及供電穩定與電力去碳化等4項。圖／截取自YouTube「國科會櫥窗」頻道
環境部表示，為因應氣候變遷與2050淨零碳排，重點工作包含氣候變遷與環境調適、淨零生活與公正轉型、綠色製造與循環經濟，以及供電穩定與電力去碳化等4項。圖／截取自YouTube「國科會櫥窗」頻道

每4年舉辦一次的全國科學技術會議於昨日登場，自民國67年舉辦至今已45年，今天第2天下午將針對「淨零永續」進行討論。環境部表示，為因應氣候變遷與2050淨零碳排，重點工作包含氣候變遷與環境調適、淨零生活與公正轉型、綠色製造與循環經濟，以及供電穩定與電力去碳化等4大項。

環境部副組長劉玲娥報告時表示，面臨氣候變遷、2050淨零碳排等應以永續思維面對，包含氣候變遷與環境調適、淨零生活與公正轉型、綠色製造與循環經濟，以及供電穩定與電力去碳化。

氣候變遷與環境調適部分，建立新興能源國家科研應用平台、發展我國生物多樣性資料庫、加速與氣候變遷調適相關法規修訂、滾動檢討能源與產業調適推動等相關指引，以及發展智慧監測、預警系統等，以達到強化災害潛勢的準確判斷和預判能力。

淨零生活與公正轉型部分，確保個人、產業與群體的發展機會，共享淨零轉型的成果；另外也包含零浪費低碳飲食、綠色消費、打造低碳公共運輸網路、醫療體系低碳化等作法。

綠色製造與循環經濟部分，發展材料循環技術、推廣綠色循環教育、強化供應鏈綠色能力，以及配合國際情勢調整我國產業規範等。

供電穩定與電力去碳化部分，除了強化電網韌性、提升再生能源發電量、完備智慧電網和精進建築空間應用綠能設備外，也包含推動多元綠能政策及技術、開發地質封存二氧化碳監測技術、鼓勵學研界開發替代能源與節能科技相關的新興前瞻技術等。

中央大學水文與海科所教授李明旭表示，地方政府提出的調適執行方案中，很多時候目標不太明確，因為沒有做氣候風險評估，顯見調適的科技方案就非常重要，國家第三期（112-115）的「國家氣候變遷調適行動計畫」預計投入4116億元，但還不清楚當中有多少是投入在氣候科技，這是需要被正視的地方。

氣候變遷 淨零 綠色消費

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