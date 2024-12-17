快訊

陸女遭棄屍雪梨！警尋獲第2具遺體疑為台灣尪 雙雙遇害可能原因曝

政院人事總處藏霸凌女王？同仁請喪假卻挨酸「趕快燒一燒」

考試院人事同意權投錯票 黃珊珊致歉「往後會更小心」、遭黨團開罰5萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

腸病毒估流行到春節 5歲以下嬰幼兒為重症高危險群

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧表示，國內腸病毒疫情呈下降趨勢，但仍處流行期，預估要等到1月下旬、春節前後才會脫離流行期。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧表示，國內腸病毒疫情呈下降趨勢，但仍處流行期，預估要等到1月下旬、春節前後才會脫離流行期。記者李青縈／攝影

國內腸病毒疫情呈下降趨勢，仍處於流行期，疾管署發言人曾淑慧表示，預估要等到1月下旬、春節前後才會脫離流行期。近來天氣寒冷，可能影響孩童濕洗手意願，籲請家長及教托育人員協助教導孩童遵循「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，助孩童維持良好衛生習慣，以降低腸病毒傳播機率。

依據疾管署監測資料顯示，上周門急診就診計1萬7508人次，較前一周2萬2279人次、下降21.4%，但仍高於流行閾值的1萬1000人次，且處流行期。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型、克沙奇A2型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

疫情中心主任郭宏偉表示，今年累計8例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型、克沙奇B3型及克沙奇B4型各1例，其中6例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，保持良好的個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔消毒、時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。另外，須注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500ppm的消毒水，換算為10公升清水加100毫升含氯漂白水，進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。

春節 疫情 腸病毒

延伸閱讀

北市腸病毒連8周未趨緩 上周疫情創近10年高點

北市幼兒園腸病毒停課近2千班 雙薪家庭大嘆求助無門

腸病毒罕見冬季流行、大小孩染病多 台大醫分析原因

腸病毒反常冬季豋近10年高點 台大醫曝1數據值得慶幸

相關新聞

高雄九龍齋35項商品使用逾期原料涉及21縣市 負責人發聲了

高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料，製造蜜餞和酸梅湯等35項商品，遭檢、調及衛生局查獲食安問題。李姓負責人稱，「公司是30...

腸病毒估流行到春節 5歲以下嬰幼兒為重症高危險群

國內腸病毒疫情呈下降趨勢，仍處於流行期，疾管署發言人曾淑慧表示，預估要等到1月下旬、春節前後才會脫離流行期。近來天氣寒冷...

蔬菜怎麼洗才能避免農藥殘留？ 內行人教1方法：泡鹽水是錯的

煮菜前，很多人都會把食材清洗乾淨。一名網友好奇，從超市買回來的葉菜類，要怎麼清洗才能避免農藥殘留？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

卓揆宣布補足健保點值至0.9元 邱泰源：健保增712億預算

行政院長卓榮泰今宣布3原則，讓健保點值補到0.9元，而財源部分衛福部長邱泰源今受訪指，中央除補齊健保政府須負擔的36%外...

外傳服務業將開放移工 洪申翰：優先保障本國勞工就業機會

外傳政府將開放服務業有條件引進移工，並在農曆春節過後提配套，遭社會反彈。行政院院長卓榮泰日前強調優先進用本國勞工是永遠不...

環團提訴願要求撤銷中火環評 彭啓明：審查公開透明可受公評

台中火力發電廠二期環評爭議未休，環團今赴行政院抗議環境部草率通過環評，因此依法向行政院提起訴願，要求撤銷環境部對中火的環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。