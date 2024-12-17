腸病毒估流行到春節 5歲以下嬰幼兒為重症高危險群

國內腸病毒疫情呈下降趨勢，仍處於流行期，疾管署發言人曾淑慧表示，預估要等到1月下旬、春節前後才會脫離流行期。近來天氣寒冷，可能影響孩童濕洗手意願，籲請家長及教托育人員協助教導孩童遵循「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，助孩童維持良好衛生習慣，以降低腸病毒傳播機率。

依據疾管署監測資料顯示，上周門急診就診計1萬7508人次，較前一周2萬2279人次、下降21.4%，但仍高於流行閾值的1萬1000人次，且處流行期。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型、克沙奇A2型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

疫情中心主任郭宏偉表示，今年累計8例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型、克沙奇B3型及克沙奇B4型各1例，其中6例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，保持良好的個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔消毒、時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。另外，須注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500ppm的消毒水，換算為10公升清水加100毫升含氯漂白水，進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。