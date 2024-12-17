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蔬菜怎麼洗才能避免農藥殘留？ 內行人教1方法：泡鹽水是錯的

聯合新聞網／ 綜合報導
多吃蔬菜、水果、堅果等，能增加膳食纖維攝取。示意圖／ingimage
多吃蔬菜、水果、堅果等，能增加膳食纖維攝取。示意圖／ingimage

煮菜前，很多人都會把食材清洗乾淨。一名網友好奇，從超市買回來的葉菜類，要怎麼清洗才能避免農藥殘留？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「若從超市買回葉菜，煮湯前該先如何清洗？」為題，指出平常習慣去住家附近的超市，買葉菜類回家煮湯，但不太清楚到底該怎麼清洗，才可以避免農藥殘留。他說有聽過將葉菜泡在鹽水裡，但不了解鹽與水的比例，因此好奇問大家是否有相關的洗菜經驗。

貼文一出後，多數網友都推薦用清水洗就可以，「請相信科學，因為大部分的農藥都是水溶性的，所以蔬菜不切段，直接泡在流動的水15分鐘，目的是讓水帶走農藥，不要再加有的沒的增加農藥殘留」、「就用流動的清水，水可以接著，別用什麼鹽、小蘇打那類的」、「清水沖沖就好了，懶得泡流水」、「流水沖3分鐘」、「用鹽是錯誤做法」。

事實上，根據食藥署官網也說明，「清水沖洗是簡單減少農藥殘留的方法」，清洗時可先以清水浸泡數分鐘，待農藥溶解在水中後，再用流動的清水沖洗，讓水流沖走蔬果的殘留農藥。

洗菜 超市 農藥殘留 食藥署

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