性功能障礙年輕化…不敢啟齒網購壯陽藥 全買到偽藥

發現自己雄風不再，或被配偶懷疑「不行」，肯定是男人們的噩夢，「元氣最愛問」節目調查男人最害怕的事，果然，大部分網友認為「男人最怕被懷疑性能力」，泌尿科醫師邱鴻傑表示，據自己門診資料統計，因性功能求診的病患約占三成，值得注意的是，近年來患者有年輕化趨勢，他表示，若超過3個月連晨間勃起都消失，同時性生活無法達到自己想要的目標，請立即進行系統性檢查。

邱鴻傑說，勃起功能障礙有可能是以下四種原因引起，首先是內科性疾病，像是心臟病、糖尿病、高血壓等，第二是血管性疾病，因為末梢血液循環不通，有可能是心臟方面的問題，心血管或許已經是阻塞前兆，第三是荷爾蒙問題，男性四十歲後可能開始面臨男性荷爾蒙低下症候群，也就是男性更年期。此外也要評估精神狀態，如果壓力過大，身體又沒有獲得良好休息，也會出現勃起功能障礙。

勃起硬度分為四等級

求診時，醫師會先請病患自我評估，根據國際勃起功能指標量表，硬度分成四等級，「第一級硬度類似蒟蒻，第二級是去皮香蕉，第三級就是帶皮香蕉，第四級則是小黃瓜的硬度。」邱鴻傑說，一到二級沒有辦法完成很好的性生活，三級是勉強及格硬度，四級則為理想硬度，另外也會提供「國際性功能指標（IIEF-5）評估表」，共有五道題目，若加總起來未達22分，就可能有輕度勃起功能障礙，應找專業醫師求診。

勃起功能障礙自我評估表

對於勃起障礙的病患，邱鴻傑建議，首先改變生活習慣，從運動、飲食、睡眠三方面著手。一周至少三天運動，每次至少30分鐘以上的「中強度運動」，所謂中強度運動就是心跳要加速，很多人誤以為走路就算運動，但如果心跳沒有上升，只是單純散步，不會達到效果。飲食方面要均衡營養，多補充蛋白質，睡眠基本上要達到6至8小時，「通常20幾歲求診，我都直接問有沒有熬夜？因為這年紀不太可能有血管方面疾病，通常都是自己打亂生活作息導致。」

壯陽藥不僅止於壯陽用

若進行藥物治療，分為短效型、長效型以及維持型三種，短效型是服藥後一至兩小時就會起作用，效果大約持續三至四小時，這是針對性生活沒有那麼頻繁的病患，例如一個月一次。如果想達到較佳的治療效果，建議可選擇長效型或維持型，但邱鴻傑強調他不會稱這類藥物是壯陽藥，而是血管性藥物，幫助血液循環能夠比較擴張與暢通，讓末梢血液的循環能夠更好，此類藥物統稱PDE5抑制劑。

至於維持型藥物，除了對於勃起功能障礙以外，對攝護腺也有保養的效果，邱鴻傑說，五十歲以上男性可能合併有勃起功能障礙以及下泌尿道症候群，就是夜尿次數兩次以上，解尿速度變慢或是解不乾淨等攝護腺肥大的症狀，就會適合使用維持型藥物。

壯陽藥不可上網買

邱鴻傑在節目中提醒，身體有狀況一定要循正當管道治療，千萬不要道聽塗說，尤其不可上網買藥，「因為根據我國法規，所有藥物都不能在網路上販賣！所以，上網搜尋藥品出現的，全部都是偽藥網站，有些包裝上甚至還冒用我或其他醫師的照片，全部都是騙人的不實訊息。」民眾千萬別再受騙，不要再上網買所謂壯陽藥。

有些人會問保健品呢？邱鴻傑提醒，藥品的規範非常嚴格，需要跟所謂的安慰劑作完整比對，經過三期臨床測試，證明其效果，才可稱之為藥品，然而，保健食品的把關不同於藥品的嚴格程度，「假設藥品的效果是100分，保健食品搞不好就只有5分到10分。」治療以口服藥物為首選，既然藥物效果好又安全，何必再去吃保健食品？

原廠藥的優勢

也常有病患問他，到底要選原廠藥還是學名藥？根據衛福部食藥署網站上的說明，「原廠藥」指的是藥廠經過長期研發與臨床實驗、取得專利之藥品，在專利保護期內，只有該藥廠可以生產；「學名藥」則是指專利期過後，其他藥廠所生產的同成分、同劑量及同劑型之藥品。

邱鴻傑在節目中強調，原廠藥過專利後並不需要全數公佈藥品相關資訊，未公佈的藥品製造資訊，學名藥廠僅能自行調配，代表學名藥並無能力做到完全複製原廠藥的程度。因此，臨床上醫師還是會以原廠藥物優先。此外原廠藥具有更充分的數據佐證，醫師在使用上也較有經驗，好比進口車跟國產車，若有經濟能力還是會以原廠藥物為優先。最後他提醒，勃起功能障礙要諮詢專業醫師進行正確矯治，千萬不要上網亂買藥，不僅違法也容易衍生更多問題。

「元氣最愛問」觀看完整節目：https://youtu.be/MVWhmv1_ETY?si=HKJ8L3M5OZf5odOS&t=41