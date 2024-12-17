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花東觀光雪崩式下滑 業者盼爭取補助延長時間

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
振興旅遊救觀光，花蓮旅宿現況調查，業者今日召開公聽會。記者余弦妙攝
振興旅遊救觀光，花蓮旅宿現況調查，業者今日召開公聽會。記者余弦妙攝

花蓮今年受到地震、颱風等天災重創觀光產業，1111人力銀行統計顯示，截至11月底花蓮旅宿業績和去年同期相較，比去年減少占77.5%，和去年差不多占15%，僅7.5%表示比去年成長。而今年呈現衰退的業者，平均減少了45%業務量，幾乎是腰斬的慘況。

根據調查指出，業績下滑原因包括，地震/颱風頻繁91.9%、距離太遠/公路危險43.5%、國人偏好出國旅遊35.4%以及國際旅客明顯減少24.1%。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，花蓮地區觀光產業，受到外在因素例如對外交通不便、景點尚未完全恢復等因素，目前尚無法突破營運困境，期待政府持續給予援手。

國民黨立委傅崐萁表示，花蓮在0403大地震後，面臨嚴重寒冬，台灣人民也對花蓮旅遊沒有信心，但行政院0403專案只到今年12月底，呼籲政府持續關懷人民、受創產業，等花蓮問題解決，才能停止專案；蘇花公路時常一陣風雨來就毀損，導致花蓮對外交通中斷，也影響觀光，中央部會應提出解決辦法，避免花蓮再次形成孤島。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，希望可以讓大家了解花蓮旅宿業的困境，雖然在先前的補助下，有小幅度的回升。然而隨著補助日的結束，12月開始陸續出現「退訂潮」，目前統計，12/15之後，全縣住房率平均剩下2成5。另外，若以過年住房率來看，比起去年同期衰退3到4成。

張琄菡說，期待接下來可以有大型的活動，讓花蓮來舉辦；並且也期待可以有穩定的交通，增加安全性；加強國際宣傳，邀請國內外的遊客都能常來玩，翻轉花蓮的觀光印象。當然，在必要的時刻，還是希望可以有更多的振興的政策，刺激花蓮的觀光消費。

根據1111人力調查指出，有62.5%業者認為振興震後花東觀光旅遊補助具有誘因，紛紛持正向態度，其中包括45%多少能刺激遊客前來意願以及17.5%能夠成功吸引遊客前來入住，肯定政府用心推展當地觀光；不過另有37.5%則直言旅遊補助不具誘因，其中包括31.2%認為完全不具吸引力、6.3%金額偏少無法左右遊客前來意願。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據113年度花蓮縣觀光遊憩區遊客人數統計顯示，今年3月(403花東地震前)的遊客造訪高達102萬3238人次，再觀察今年最新的10月造訪人次，已大幅度下降至34萬 8049人次，跌幅高達7成之多。細究原因，除了地震、颱風因素以外，距離太遠/公路危險以及國人偏好出國旅遊等外在推力，也都是造成花蓮當地觀光產業欲振乏力的原因。

曾仲葳分析，由於交通部觀光署推出振興震後花東觀光旅遊補助方案，針對自由行旅客前往花蓮住宿的補貼，估計只能用到12月14日，另外，旅行團部分則到12月20日，自由行的8.15億元預算可能會如期用完，不少業者憂心一旦補助結束，會衝擊後續旅客到訪意願。

觀光旅遊創新智庫暨愛遊網召集人李奇嶽指出，花蓮旅宿業者普遍認為要帶動國旅風氣，可以透過以下方式：政府加碼限區旅遊補助51.2%、舉辦演唱會/特色展覽/旅遊主題37.5%、鬆綁陸客來台規定21.2%、台鐵主題車廂/增加車次16.2%以及獎勵國人平日出遊給予補助15.9%等多管齊下，加強行銷花東獨有的山林及海岸之美，以重燃遊客信心與探訪樂趣。

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