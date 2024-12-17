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天氣降溫 高雄仍爆登革熱家庭群聚…本土+2皆住院中

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，高雄登革熱本土群聚狀況。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，高雄登革熱本土群聚狀況。記者李青縈／攝影

近期氣溫雖下降，但登革熱威脅仍未結束。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，高雄出現一起家庭群聚，新增2例本土個案，目前皆住院中其他同住家人沒有疑似症狀。至於今年登革熱疫情是否會過冬，疾管署發言人曾淑慧說，相信疫情可以迅速得到控制。

新增的兩例個案為同住家人，一名為40多歲女性、一位為30多歲男性分別在12月9日及12月13日起出現發燒、肌肉痠痛等症狀，並陸續就醫，12月16日因症狀未改善再次就醫，經通報及採檢送驗確診均感染登革病毒。目前2人住院中，其他同住家人無疑似症狀。

郭宏偉說，確診個案活動地以苓雅區住家及小港區工作地為主，為一起家庭群聚事件，因潛伏期無國外旅遊史，初步研判為本土病例；將進行病毒基因定序，以釐清感染源，其中一例檢出第二型病毒。

為主動找出隱藏個案，衛生單位已規畫在社區進行擴大採檢，同時積極採取相關防治措施，針對確診個案居住地及工作地周邊進行緊急防治工作，加強病媒蚊密度調查及孳生源清除，並針對個案及接觸者進行衛教宣導，籲請民眾提高警覺並加強防範。

今年截至12月16日累計253例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計89例，病例分布新北市75例、高雄市6例、台北市5例、苗栗縣、彰化縣及花蓮縣各1例；今年累計253例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼91例為多，其次為菲律賓36例及泰國33例。

曾淑慧說，雖時序已入冬，但是登革熱病毒要等到10度以下才會停止複製，目前仍不可輕忽，特別是南部縣市白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，請民眾於雨後主動落實「巡、倒、清、刷」，清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度。

疾管署提醒，戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。

若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。

疫情 登革熱 高雄市

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