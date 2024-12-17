病團盼輔助式腹膜透析制度化 健保署：以獎勵計畫試行
與血液透析相比，腹膜透析在家就可執行，可節省醫療人力耗用，並讓末期腎病患者生活更自主、有彈性。不過，選擇腹膜透析的新發透析患者比率逐年降低，且五年技術失敗比率超過3成。病友團體呼籲，應讓「輔助式腹膜透析」制度化，由護理師或照服員協助病人執行腹膜透析。對此，健保署回應，已編列預算獎勵醫院執行輔助式腹膜透析，待計畫成熟後再研擬制度化。
根據最新2023腎臟年報，新發透析患者使用腹膜透析比率有減少情形，從2014年11.3%，逐年下降至2018年 9.4%，2021年則為9.6%。以20至39歲新發透析患者使用腹膜透析比率最高，2021年為 32.4%；75歲以上使用比率最低，2021年為4.3%。
2012至2016年新發腹膜透析患者一年技術失敗（Technique Failure）比率為5.3%，五年技術失敗比率為34.5%。以年齡區分，65至74歲五年技術失敗比率最高，75歲以上次之，分別為42%與39%。
許多病友擔心腹膜透析會導致感染，或不知如何在家操作，導致使用率偏低。腹膜透析腎友協會理事長吳鴻來說，國外多透過護理師、居服員照顧協助，進行「輔助式腹膜透析」，但台灣尚無相關制度，只能由家屬、看護來做，許多家屬不知道如何操作，致電協會尋求協助。
吳鴻來表示，台灣洗腎起始年齡愈來愈高，平均透析年齡達68歲，面臨腎友高齡化問題，血液透析對身體負擔較高，護理師也會擔心長者血管維護問題，台灣一定要讓輔助式腹膜透析制度化，給予病人足夠資源選擇想適合自己的治療方式。對此，衛福部健保署日前已在透析總額研商會議承諾，將修訂支付標準，讓護理師進入病人家中予以協助。
不過，吳鴻來說，護理師操作腹膜透析最為專業，但畢竟人力珍貴，腹膜透析又是病人、家屬在家就能執行的治療方式，盼未來能進一步透過長照體系的看護、居服員，協助病人操作腹膜透析，她也分享自身經驗，因母親是腎友，曾教過超過10位看護使用腹膜透析，其中有越南籍看護，還自動自發上越南與網站學習操作方式。
健保署醫務管理組組長劉林義表示，健保署今年已編列約4億元專款，作為獎勵計畫，鼓勵醫院做腹膜透析，並由護理師至家中協助病人，醫師則透過視訊方式指導，將於年底舉行的醫療服務項目共擬會，預計提出以相同模式鼓勵醫院執行腹膜透析，並針對醫院擴大補助，待計畫成熟才會擬定支付標準，讓輔助性腹膜透析制度化。
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