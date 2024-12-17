統一超商連6年獲道瓊永續指數肯定！全台零售業唯一上榜　6大項目名列產業第一

國際最具永續公信力評比，2024年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）公布全球企業評選結果，統一超商今年總分數創下歷年新高，共超過6項評比項目中獲得滿分名列產業第一。同時，從全球2,500家受邀評鑑企業中脫穎而出，再次入選「道瓊永續世界指數（DJSI World）」成分股，已連續6年被納入道瓊永續指數，今年於全球食品零售業排名第三，更是全台唯一的零售業者連6年入榜。

在今年DJSI評比24個項目中，統一超商今年總分較去年進步5分，更於經濟面（透明度與報告、稅務策略、資訊與網路安全）、環境面（水資源）與社會面（健康與營養、隱私保護）6大項目獲得滿分，拿下產業排名第一。

綜觀今年DJSI的評比項目更重視企業在本業營運成長與永續策略兼贏的積極承諾與訊息公開程度。統一超商在經濟面上，「透明度與報告」、「稅務策略」、「資訊與網路安全」獲得滿分並取得產業第一。主動揭露15項重大ESG主題於永續報告書中，公開承諾實踐永續政策；於董事會轄下設立「風險暨資安管理委員會」，以強化數位營運韌性與安全。

在環境面評比項目中，統一超商於「水資源」獲得滿分並拿下產業第一，同時在「氣候變遷」項目分數取得積極成長。透過制定水資源使用方針，降低營運中水資源耗損，並關注氣候升溫議題，持續推動企業減碳，今年領先同業首次發布「氣候相關財務揭露報告書」，更進一步將設定減碳績效與高階主管獎酬連結，展現對氣候治理議題的重視、承諾與公開性。

在社會面評比項目中，統一超商在「健康與營養」、「隱私保護」獲得滿分與產業第一。回應消費者餐食營養需求，7-ELEVEN蔬素食品牌「天素地蔬」已開發超過300種商品、複合店店數逾180家，精選常溫熱銷品的單台貨架也超過580家門市；同時企劃「Simple Fit」熱量低於500大卡的鮮食主題推薦菜單，迄今已推出逾30款系列商品，銷售量逐年成長超過2成。另一方面，2012年起即導入TPIPAS個資保護制度，今年持續獲得認證，推動個資保護制度與資訊安全成效獲得評比肯定。

進步分數最多是「職業健康與安全」項目，2024年由董事會核定「職業安全衛生政策」，啟動職安保護計畫，參考國際人權相關政策及在地勞動法規等制定「人權政策」，進一步提升員工福祉與發展機會，深耕樂齡、身心障礙者與新住民就業、校園產學合作，聘用中高齡占比高達近3成，致力打造多元共融（DEI）的工作環境。

統一超商持續從超商本業創新推展永續行動，傳遞「地球永續、你我日常」理念，積極回應應金管會公司治理3.0－永續發展藍圖與政府淨零碳排政策，於董事會轄下設置「永續發展委員會」，跨單位組成減塑、減碳、惜食、永續採購環境面四大小組，更在今年導入ISO 20400永續採購精進專案，2025年將更進一步攜手供應商展開永續評鑑與培力等作法，建立統一超商價值鏈ESG管理，持續將ESG融入企業文化與營運策略，落實永續管理。

透過四大小組每月定期會議凝聚共識與確定永續方向，陸續推動永續農場、循環包材等計畫。例如，將寶特瓶等可回收物料製成的再生塑料（Recycled PET，Rpet），運用在部分生鮮沙拉包裝容器，生產過程中比原生PET可減碳超過6成。與統一企業集團共同建置「OPEN iECO循環杯生活圈」，目前已達2,500家7-ELEVEN門市提供服務，累計減少超過25萬杯一次性紙杯；「高效智慧回收機」裝機數逾200台，已回收近3,000萬瓶透明寶特瓶、超過700萬顆廢電池、減塑超過700公噸，其回收之寶特瓶塑料更透過專利技術再製成永續商品，架構永續循環生態圈。