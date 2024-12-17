快訊

民眾黨4人微笑作證 吳怡萱酸北檢：搞不清楚政治獻金跟商品小物

台股下挫21點收23,018點 台積電下跌10元收1,075元

中捷隨機砍人嫌犯稱遭霸凌 看守所內「吞電池」送醫

統一超商連6年獲道瓊永續指數肯定！全台零售業唯一上榜　6大項目名列產業第一

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一超商已連續6年被納入道瓊永續指數，今年於全球食品零售業排名第三，更是全台唯一的零售業者連6年入榜。圖／統一超商提供
統一超商已連續6年被納入道瓊永續指數，今年於全球食品零售業排名第三，更是全台唯一的零售業者連6年入榜。圖／統一超商提供

國際最具永續公信力評比，2024年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）公布全球企業評選結果，統一超商今年總分數創下歷年新高，共超過6項評比項目中獲得滿分名列產業第一。同時，從全球2,500家受邀評鑑企業中脫穎而出，再次入選「道瓊永續世界指數（DJSI World）」成分股，已連續6年被納入道瓊永續指數，今年於全球食品零售業排名第三，更是全台唯一的零售業者連6年入榜。

在今年DJSI評比24個項目中，統一超商今年總分較去年進步5分，更於經濟面（透明度與報告、稅務策略、資訊與網路安全）、環境面（水資源）與社會面（健康與營養、隱私保護）6大項目獲得滿分，拿下產業排名第一。

綜觀今年DJSI的評比項目更重視企業在本業營運成長與永續策略兼贏的積極承諾與訊息公開程度。統一超商在經濟面上，「透明度與報告」、「稅務策略」、「資訊與網路安全」獲得滿分並取得產業第一。主動揭露15項重大ESG主題於永續報告書中，公開承諾實踐永續政策；於董事會轄下設立「風險暨資安管理委員會」，以強化數位營運韌性與安全。

在環境面評比項目中，統一超商於「水資源」獲得滿分並拿下產業第一，同時在「氣候變遷」項目分數取得積極成長。透過制定水資源使用方針，降低營運中水資源耗損，並關注氣候升溫議題，持續推動企業減碳，今年領先同業首次發布「氣候相關財務揭露報告書」，更進一步將設定減碳績效與高階主管獎酬連結，展現對氣候治理議題的重視、承諾與公開性。

在社會面評比項目中，統一超商在「健康與營養」、「隱私保護」獲得滿分與產業第一。回應消費者餐食營養需求，7-ELEVEN蔬素食品牌「天素地蔬」已開發超過300種商品、複合店店數逾180家，精選常溫熱銷品的單台貨架也超過580家門市；同時企劃「Simple Fit」熱量低於500大卡的鮮食主題推薦菜單，迄今已推出逾30款系列商品，銷售量逐年成長超過2成。另一方面，2012年起即導入TPIPAS個資保護制度，今年持續獲得認證，推動個資保護制度與資訊安全成效獲得評比肯定。

進步分數最多是「職業健康與安全」項目，2024年由董事會核定「職業安全衛生政策」，啟動職安保護計畫，參考國際人權相關政策及在地勞動法規等制定「人權政策」，進一步提升員工福祉與發展機會，深耕樂齡、身心障礙者與新住民就業、校園產學合作，聘用中高齡占比高達近3成，致力打造多元共融（DEI）的工作環境。

統一超商持續從超商本業創新推展永續行動，傳遞「地球永續、你我日常」理念，積極回應應金管會公司治理3.0－永續發展藍圖與政府淨零碳排政策，於董事會轄下設置「永續發展委員會」，跨單位組成減塑、減碳、惜食、永續採購環境面四大小組，更在今年導入ISO 20400永續採購精進專案，2025年將更進一步攜手供應商展開永續評鑑與培力等作法，建立統一超商價值鏈ESG管理，持續將ESG融入企業文化與營運策略，落實永續管理。

透過四大小組每月定期會議凝聚共識與確定永續方向，陸續推動永續農場、循環包材等計畫。例如，將寶特瓶等可回收物料製成的再生塑料（Recycled PET，Rpet），運用在部分生鮮沙拉包裝容器，生產過程中比原生PET可減碳超過6成。與統一企業集團共同建置「OPEN iECO循環杯生活圈」，目前已達2,500家7-ELEVEN門市提供服務，累計減少超過25萬杯一次性紙杯；「高效智慧回收機」裝機數逾200台，已回收近3,000萬瓶透明寶特瓶、超過700萬顆廢電池、減塑超過700公噸，其回收之寶特瓶塑料更透過專利技術再製成永續商品，架構永續循環生態圈。

歡慶統一超商6度入選DJSI，全台超過7,000家7-ELEVEN門市同慶，自12月20日至12月22日推出限時優惠活動，CITY CAFE大杯燕麥拿鐵或CITY PRIMA中杯燕麥拿鐵可享同品項第2杯10元，天素地蔬指定商品任兩件加贈OPENPOINT點數10點、統一H2O無標純水每箱特價170元等，邀請大家一起落實「地球永續、你我日常」。詳細活動內容以官網或門市公告為主。

7-ELEVEN蔬素食品牌「天素地蔬」已開發超過300種商品、複合店店數逾180家。圖／統一超商提供
7-ELEVEN蔬素食品牌「天素地蔬」已開發超過300種商品、複合店店數逾180家。圖／統一超商提供
統一超商與統一企業集團共同建置「OPEN iECO循環杯生活圈」，目前已達2,500家7-ELEVEN門市提供服務。圖／統一超商提供
統一超商與統一企業集團共同建置「OPEN iECO循環杯生活圈」，目前已達2,500家7-ELEVEN門市提供服務。圖／統一超商提供
統一超商連6年獲道瓊永續指數肯定，全台零售業唯一上榜。圖／統一超商提供
統一超商連6年獲道瓊永續指數肯定，全台零售業唯一上榜。圖／統一超商提供
歡慶統一超商6度入選DJSI，自12月20日至12月22日推出限時優惠活動，CITY CAFE大杯燕麥拿鐵或CITY PRIMA中杯燕麥拿鐵可享同品項第2杯10元。圖／統一超商提供
歡慶統一超商6度入選DJSI，自12月20日至12月22日推出限時優惠活動，CITY CAFE大杯燕麥拿鐵或CITY PRIMA中杯燕麥拿鐵可享同品項第2杯10元。圖／統一超商提供

永續 減碳 超商

延伸閱讀

「你今天ESG了嗎？」 公股人壽推出綠色金融小學堂 完成測驗抽超商咖啡、500元禮券！

00966B統一ESG長天期債券ETF掛牌 聚焦三大優勢

道瓊永續指數 中華電蟬聯世界成分股

統一超獲八項企業永續獎

相關新聞

萬那杜強震 我氣象署：確認解除太平洋地區海嘯威脅

中央氣象署上午11時17分表示，接獲太平洋海嘯警報中心通報，台灣時間今天上午9時47分，大洋洲的萬那杜群島發生規模7.3...

阿里山「小火車」呼嘯而過…長不一樣？網喊幸運：傳說中彩蛋

國寶級嘉義縣阿里山小火車因莫拉克颱風重創而停駛，歷經15年搶修，於今年七月六日全線復駛。有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一則短影音並發文表示，他想說很久沒看到阿里山小火車了，抱著興奮的心情期待著，結果最後卻僅見一台小小工程車呼嘯而過，讓他傻眼！影片一出，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「可遇不可求！」

影／九龍齋逾期原料改標蜜餞產品風暴擴大 高市衛生局查獲35品項

高雄市衛生局接獲檢舉，前鎮區「九龍齋食品有限公司」使用逾期原料及有效日期改標蜜餞及酸梅湯，稽查人員在該公司總計查獲35品...

喝黑咖啡降腎病風險？醫推7大「護腎飲料」 第一名抗發炎、降尿酸

多喝水有益身體健康，但是台灣人愛喝手搖飲，甚至習慣以含糖飲料來代替白開水。腎臟科醫師洪永祥在臉書分享「這樣喝會出事」，含...

流感即將進入流行期 明年元旦起全民免費打流感疫苗

為提升流感疫苗接種人口涵蓋率、發揮疫苗最大效益，疾管署發言人曾淑慧指出，明年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以...

行房「單次撐25分鐘」能消耗慢跑2公里熱量 醫曝男人這1點是關鍵

性生活是夫妻、伴侶間相處重要的調劑，復健、職醫雙專科中西醫師李炎諭日前收到網友詢問「性行為算運動嗎？」他引述2013年和2022年的研究，指出「如果認真做愛做的事，消耗的熱量是比想像中多的」，並提到「持久度」是關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。