雞蛋日產量達近年最高 蛋商：賣壓大但先不調降

雞蛋日產量增至12.7萬箱（每箱200顆），台北市蛋商業同業公會理事長林天來今天表示，為近年最高，春節前採購增也消化不了，但決議先不調降。農業部分析，可能跟價格已觸底有關。

依據農業部官網顯示，國產雞蛋日產量9月下旬以來已達12.5萬箱或以上，供過於求。但是產業端的產地價、批發價，以及末端通路的零售價，卻在10月下旬以來陸續出現3次供過於求下、逆勢上漲的情況。消基會2度呼籲公平交易委員會調查，之後有恢復調降。

產業端最近一次調整價格是12月上旬回跌2元，目前產地價每台斤24.5元、批發價每台斤34元，通路洗選蛋的零售價最平價為每盒約44元。

因為供過於求，價格已親民，然而官網最新公告雞蛋日產量還在攀升，達12.7萬箱；本週是否再調降來提振買氣，受關注。林天來說，已經是近年所見最高產能，蛋商的賣壓真的很大，不過經過開會討論，這週先不調降。

林天來並說，雖然生產端有淘汰老母雞減產，但是陸續更新蛋雞或換羽後，產能都會提升，所以日產量繼續攀升中，現在產量這麼大，恐怕接下來即便是春節前，市場的採購需求會加大，也消化不了。

農業部分析，蛋農、蛋商討論後決定不降價，有可能跟產地價每台斤24、25元，已落在營運效能分界線有關，因為有的牧場營運效率不佳，成本已高於此而觸底賠錢，有的牧場也只剩下一點利潤。