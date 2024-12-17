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流感12月下旬估達流行期 4旬男染流感住加護6天才好轉

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明流感特殊重症個案。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明流感特殊重症個案。記者李青縈／攝影

近期持續有冷氣團來襲，呼吸道病毒，新冠、流感等威脅加劇。疾管署發言人曾淑慧表示，流感疫情目前處在緩升、上下震盪階段，預估12月中下旬會進入流行期。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，從本流感季至今，死亡數69例為近10年最高，而重症數也為近10年次高，其中更包含一例年僅40多歲，就醫未感染流感併發重症的個案。

統計12月10日至16日，通報新增18例流感重症，疾管署防疫醫師林詠青指出，其中最年輕個案為北部40多歲並且沒有接種本季流感疫苗，該個案有糖尿病，但卻在此次因流感就醫時才發現。

林詠青說，起初是在12月上旬，該個案出現嚴重咳嗽持續2至3天，後來演變成虛弱無力、意識狀態改變等，因此赴急診，就醫後發現、血壓偏高、血糖高、肝腎功能異常，確認感染A流給予流感抗病毒藥物。然而，後來仍出現呼吸費力、血壓下降等，因此有插管，收治加護病房，第6天後轉出加護病房，目前還需要觀察。

郭宏偉表示，本流感季自今年10月1日至12月16日，累計327例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多，為近十年次高；另死亡病例累積69例，死亡數為近十個流感季最高；確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

根據疾管署統計，截至12月16日止，公費流感疫苗接種數約562.6萬人次，疫苗使用率約85.4%，低於去年同期的617.3萬人次，另外，全國65歲以上長者流感疫苗接種率為43.3%，學齡前幼兒則為60.7%，皆尚未達接種目標，呼籲符合公費流感疫苗資格民眾盡速前往接種。

死亡 流感疫苗 疾管署

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