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不只水稻可代耕 雜糧、蔬菜與茶也有農事服務團

中央社／ 台北17日電

因應農業缺工，農糧署今天表示，除了「農業機械耕作服務系統」提供水稻、雜糧代耕服務，農機大計畫再推雜糧、蔬菜及茶等22個農事服務團上線「農業人力資源平台」，擴大服務。

國內耕地面積偏小，缺工要用農機取代，農業部農糧署除了發布資訊指出，已從108年至113年累計補助購置農機超過20萬台，帶動周邊經濟效益新台幣150億元以上。

農業部農糧署副組長饒美菊告訴中央社記者，並需要更細緻的配套推行，強化機械化推展效能，目前計有2大資源平台上線，提供缺工農民代耕、農事服務。

首先是原本已有，以個人服務為主的類型，共有約5000台大型機具可提供服務，已納進「農業機械耕作服務系統」，農民可上網查閱聯繫，主要是水稻及雜糧。

她並說，為了達到農業部的政策目標，即讓每個鄉鎮都有農事服務團，農糧署進一步運用民國111到114年的「農機大計畫」當中的局部預算，由各區分署、農業改良場輔導產區以團體型式成立機械農事服務團。

饒美菊說明，已初步審認22團，加入「農業人力資源平台」，若是使用手機APP，可換成搜尋「農業缺工好幫手」，聯繫提供農事服務。

新增的農事服務團，除是團體形式，作物品項擴充是另一大特色，她說，以水稻之外的特色作物為主，目前這22團包含大豆、硬質玉米、高粱等雜糧15團，蔬菜5團及茶2團，提供服務的團體多是農民，期望明年起開始提供服務。

另外，饒美菊說，持續向行政院爭取115到118年繼續推動，以落實最終讓每個鄉鎮都有農事服務團，解決農業缺工問題，同時能提升補助購置的農機使用效能，讓產地的生產、經營永續運作下去。

農事服務團

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