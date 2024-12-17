環團開第1槍轟中火環評違法 台電說話了

中部環團今赴行政院抗議，質疑環境部草率通過中火燃氣二期環評，涉違法濫用裁量，向行政院訴願，要求重審環評。台電說明，該環評皆依環評程序審查。台電支持增氣即加速減煤，台電努力推動增氣計畫，回應市民的訴求與關切。

台電表示，中火燃氣二期計畫皆依環評程序審查。台電積極推動中火二期計畫，除可滿足大台中地區持續成長的用電需求，更透過以氣代煤，讓電廠最遲在2034年底前達成無煤化。

台電強調，屆時燃煤機組轉為緊急備用，只有在國安、天災時才啟用，定期測試的用煤量將不到現在的1%（10萬噸以下）。台電也將依照行政院長卓榮泰指示，在中火燃氣二期計畫第一部燃氣機組發電次年，2032年檢討緊備機組數量。