同仁4年前疑被霸凌亡 衛福部將查 健保署：全力配合
霸凌案連環爆，衛福部上周公布調查結果，其中3人經認定霸凌屬實，5人不成立。針對民眾黨立委陳昭姿昨天公布疑似新的霸凌事證，健保署長石崇良今天表示，將會全力配合衛福部調查。
立法院衛環委員會昨天邀請衛福部針對「所屬機關有關霸凌事件之調查檢討」進行專題報告，民眾黨立委陳昭姿揭露，現職衛福部主任秘書劉玉娟4年前任職健保署台北業務組長時，有一名紀姓員工疑似不堪霸凌在家輕生身亡。衛福部長邱泰源後來對此表示，另案調查該名同仁2013年至2020年是否有遭受霸凌相關情形及輕生原因。
石崇良今天出席「嚴重型氣喘新型生物製劑健保付」記者會，會前接受媒體聯訪提到，健保署將會全力配合衛福部審議會的調查方向，秉持毋枉毋縱的精神。
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