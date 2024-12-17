同仁4年前疑被霸凌亡 衛福部將查 健保署：全力配合

國寶級嘉義縣阿里山小火車因莫拉克颱風重創而停駛，歷經15年搶修，於今年七月六日全線復駛。有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一則短影音並發文表示，他想說很久沒看到阿里山小火車了，抱著興奮的心情期待著，結果最後卻僅見一台小小工程車呼嘯而過，讓他傻眼！影片一出，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「可遇不可求！」

2024-12-17 12:50