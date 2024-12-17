最大跨平台通訊業者是它：全台每日 LINE 通話數達1億次

「你再LINE我一下」已成全台用戶日常，LINE在台用戶數達2,200萬，17日公開2024年台灣用戶四項關鍵使用數據：全台每日通話數達1億次、聊天室表情符號最多人按的是「讚」、每日傳送圖片與影片的最高峰為上午8:00-9:00，以及電腦版用戶超過500萬，可見台灣用戶透過LINE溝通、分享，與結合學習或工作使用的高度需求。

LINE表示，在台灣連結六大面向的多元服務，除了通訊，也包括電商、金融科技、內容、移動，與企業解決方案。LINE將持續提供便利且容易使用的服務，讓用戶的數位生活更精彩豐富。

根據LINE內部數據，截至2024年11月30日，台灣用戶每人每日平均使用LINE約1小時，包括早上確認新訊息，傳送（或收到）長輩圖等，在公司使用LINE電腦版，中午透過LINE支付、轉帳、瀏覽消費資訊，或送張咖啡券給好友趕上表達生日心意。對應到數據方面，每日傳送圖片與影片的最高峰為上午8:00-9:00。

此外，台灣用戶習慣打字或貼圖溝通，連帶在訊息上可點選的「聊天室表情符號」也廣受用戶喜愛，使用率為全球最高。現有六款「聊天室表情符號」中，「讚」的使用最多。LINE的通話功能也越來越便利，在設定中能自行調整「視訊通話畫質」，也能在重要溝通前進行「通話功能測試」。包括聊天室與官方帳號中的語音通話、視訊通話，全台每日通話數已達1億次。

從社群行為來看，「LINE 社群」為擁有相同興趣的用戶提供可自訂暱稱，更自在的交流空間。在目不暇給的各式社團中，台灣用戶對於聰明消費、美食及房產資訊三大話題表現出最濃厚的興趣，像是團購、折扣、代購等聰明消費資訊，美食分享，和房產交流，500人以下的中小型社群比例高，活躍度也最高的。