「百尺竿頭 迎繽萬千」—— 基隆百年特展　見證基隆的世紀風華

為慶祝基隆設市100年，「百尺竿頭 迎繽萬千」 基隆百年特展將於基隆美術館盛大展出，展期自2024年12月14日至2025年1月19日。此次展覽將帶領市民與遊客透過飲食、信仰、交通、教育、文化與人文六大主題，深度探索基隆的百年歷程，感受這座城市的豐富多彩與氣象萬千。

基隆百年特展及蕭仁徵百歲展，展期至2025年1月19日。 圖／基隆市文化觀光局

1924年12月25日，基隆正式設市，走過百年光景，基隆已成為將世界縮影匯聚眼前的城市，並隨著時代脈動不斷蛻變。本次的百年慶典，將基隆的多元文化、歷史風華、經濟發展與觀光前景濃縮在這次基隆設市100年系列活動的「基隆百年特展」。展覽的整體性觀展體驗，從基隆美術館外的「基隆百年大事紀步道」開始，以「咫尺之間，走過百年」為概念，邀您走上充滿歷史與文化的基隆百年路徑。漫步於草皮區，透過每十年的歷史里程碑，感受時間的推移與城市的演進，讓大家輕鬆「走讀」基隆的百年歷史，讓民眾在走進基隆美術館的同時，也如同走過基隆百年間的時光廊道；並以錯落的彩色魔方，帶領參觀者在行進間快速領略展覽裡六大展區的敘事主題，一窺場內六個展區的精髓。隨著時間的度量，參觀者再次經歷基隆產業與生活的大事件，感受這座門戶城市所開展的世紀風華。

圖／基隆市文化觀光局

基隆市文化觀光局江亭玫局長表示，百年特展以「基隆一百，迎繽萬千」為題，深入淺出地傳達，位於北台灣主要航運樞紐的基隆，所形塑出多元的地方文化，承載著豐厚的歷史故事，造就擁有全台第一條鐵路、第一個現代化國際商港及北台灣最大的生鮮漁貨批發市場的種種台灣之最，並且對台灣的交通、港口建設及飲食文化等領域產生了深遠影響，同時形塑出獨樹一幟的信仰文化，展現信仰地域化、包容兼蓄的文化特質。本次展覽更首度公開完整的戰後七區礦山圖、運煤輕鐵路線圖，見證基隆在東亞航運的樞紐位置，此次百年特展絕對是你不能錯過的機會。

圖／基隆市文化觀光局

已經100歲的蕭仁徵老師，以歷史與藝術交織的方式，慶賀具有書藝傳統的基隆百年文化。展覽名稱巧妙而意賅的說明了他的創作方式——就是「畫是想出來畫，想是畫出來的」。這次的蕭仁徵百歲展，呈現出台灣現代水墨巨匠蕭仁徵老師的畢生精華作品。他的創作受到基隆的山海風光啟發，尤其他對於不同媒材包含水墨、水彩、書法的應用與探索，從早期具象水彩到現代水墨，體現他在台灣美術史中的貢獻以及不斷自我突破的追求。從1970、90年代的經典作品，到近年來仍持續不懈創作的抽象系列，展現他融合東西方美學、具有劃時代意義的藝術歷程。

圖／基隆市文化觀光局

這次展覽是一次相當難得的機會，帶來回顧基隆的百年軌跡與展望未來的豐富匯集。誠摯邀請市民及基北北桃的朋友們一起來參觀，感受這座城市的百年魅力！讓我們一同慶祝這重要的歷程，迎接基隆萬千繽紛的未來！

自12月7日起，海洋廣場將擺放全新的「基隆一百 迎繽聖誕樹」，象徵基隆的多元面貌與百年風華，搭配具備巧思的錯視100造型意象，讓這座聖誕樹無論日夜都能閃閃發光，映照基隆的海天色彩，創造繽紛節慶氛圍，陪大家度過一個充滿基隆特色的歡樂聖誕節！而聖誕樹頂端的星星，將特別在基隆正式設市滿百年的12月24日點亮，當天晚間六點，歡迎民眾一同參與點燈儀式！

聖誕裝置期間：2024/12/7-2025/1/26

地點：海洋廣場

亮燈時間：

週一至週日：17:00-23:00

12/31：17:00-隔日00:30

百年特展開放時間：

2024/12/14-2025/1/19

週二-週日 09:00-17:00

週一及國定假日休館

「基隆一百 迎繽萬千」主題網站：https://keelung100.wpskool.net/umbrella/

更多資訊詳情請見基隆市文化觀光局官網：https://www.klccab.gov.tw