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三總運動醫學中心開幕 潘傑楷期待AI精準化訓練

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
棒球國手潘傑楷（右）參觀三軍總醫院運動醫學中心。記者賴昀岫／攝影
棒球國手潘傑楷（右）參觀三軍總醫院運動醫學中心。記者賴昀岫／攝影

中華隊在今年的世界12強棒球賽奪冠，也讓全台掀起體育熱，為了提供給選手、國軍與民眾更好的照顧，三軍總醫院運動醫學中心，今天正式啟用，整合了人工智能（AI）輔助復健技術與再生醫療等科技，棒球國手潘傑楷也前來參觀，很期待可以使用這樣的系統，藉由更精準、明確的數據，讓自己更清楚要做哪些訓練、復健，更快回到球場，也能有效率地執行專項動作避免受傷。  

三總院長陳元皓表示，籃球、棒球等項目的運動人口相當多，選手們這幾年也得到很好的成績，這不只是國家榮耀象徵，也是國力展現，但這些項目速度快、衝擊力高，容易受傷，後勤團隊必須讓訓練系統化、制度化、精準化，避免讓寶貴的運動員發生運動傷害，如受傷後，也需要完善的治療與機能恢復等，是運動醫學的核心價值目標跟任務，也希望醫療端對於重要的代表隊運動員，可以盡一份心力。  

三總運動醫學中心主任林坤儀指出，運動醫學中心目前有4大重點，包含體適能、智能恢復、再生醫療和物理治療區，整合了AI輔助復健技術與再生醫療等技術，提供患者全面的診療與康復方案，包含運用AI技術進行精準數據分析，針對每位患者量身訂製復健計畫，大幅提升治療效率與效果，讓患者能更快、更穩健地重返健康生活。

透過幹細胞治療與組織工程等創新技術，能有效應對運動傷害、退化性關節炎及其他相關疾病，不僅能延緩病情發展，更能促進組織再生與修復；設備方面，林坤儀表示，內部配置了高精度運動分析系統、肌力訓練器材及個性化運動處方系統，從運動傷害的預防、診斷到治療，提供患者一站式的全方位醫療服務，結合院方、國防醫學院研究能量，配合國家政策，投入相關心力，照顧精英運動員、國軍戰力，也造福附近的民眾。  

12強冠軍戰對上日本，選手們的精彩表現讓國人沸騰，而當時先發一壘手潘傑楷，在第7局嘗試頭部撲壘時，一度被判安全上壘，中華隊攻下第5分，但經挑戰後改判，他也因為這一撲傷退，讓球迷相當揪心，林坤儀說自己有看12強賽事，過程中也替選手感到非常緊張，但認為球團不用擔心選手的手部傷勢。

潘傑楷今天也現身開幕儀式，他表示自己的傷勢有愈來愈好，現在也接近要訓練的時間，今天很高興來參觀AI智能訓練環境，認為這些設備，可以更有效率、更精準地讓選手知道如何復健、恢復，能更短時間回到球場上，也可以透過數據監測，知道如何有更有效率做專項動作、避免受傷，過去沒想過會有這樣的技術，也期待未來可以使用這套設備。

復健 運動傷害 醫學中心

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