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刮刮樂「心想事成」全新亮相 總獎金逾15.1億元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
刮刮樂「心想事成」、「超級幸運星」新品上市。台彩提供
刮刮樂「心想事成」、「超級幸運星」新品上市。台彩提供

台灣彩券公司17日推出每張售價新台幣200元、各有5個頭獎200萬元的刮刮樂新品「心想事成」與「超級幸運星」，要讓民眾在歲末歡聚時刻可以暖心傳祝福、歡喜刮好運。「心想事成」票面以Q版「桔橙」搭配閃亮愛心呼應遊戲主題，並規劃可供親筆書寫的空白欄位，別具創意與巧思；「超級幸運星」將星座與刮獎趣味結合，遊戲玩法運用各式星座相關圖案作為對獎符號，象徵刮出新年好運開的吉兆；2款新品總獎項超過403萬個，總獎金逾15.1億元。

「心想事成」每張售價200元，票面上Q萌可愛的擬人化「桔橙」與閃亮醒目的愛心，巧妙將遊戲主題透過諧音梗的趣味搭配，並規劃可供親筆書寫指定對象的空白欄位「To：____ From：____」，讓民眾享受「即刮即樂」的刮獎樂趣外，也能當作卡片或禮物分享祝福與歡樂給親朋好友，除了表達心意還有機會刮出獎金，別具創意與巧思，頭獎200萬元共有5個，1,000元（含）以上的獎項超過23萬個，總中獎率33.99%。

「超級幸運星」每張售價200元，將時下最受年輕人喜愛的星座與刮獎趣味結合，券面上12星座星盤在璀璨奪目的閃耀星芒襯托下動感十足，遊戲玩法運用12星座相關的圖案作為對獎符號，簡單有趣，只要「您的符號」對中「幸運符號」，即可獲得對應的獎金，頭獎200萬元共有5個，1,000元（含）以上的獎項超過23萬個，總中獎率32%。民眾在歲末年終歡聚時刻不妨與親友相揪同樂，刮出新年好運氣。

歡樂時刻就要刮刮樂！民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，為台灣帶來更多好事。

刮刮樂 台彩

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