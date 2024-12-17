台商應酬「血糖高正常值2.3倍」控制飲食三餐都記錄 減重20公斤

台中一名60多歲男子曾到大陸經商，飲食從不忌口，到醫院查出罹患三高，糖化血色素是標準值的近2.3倍，他聽醫師、護理師的指導、用藥，每天三餐飲食嚴格控制，吃和量都詳細紀錄，體重從近百公斤減了至少20公斤，血糖也恢復正常。

大甲李綜合醫院新陳代謝科醫師陳昱瑋說，天冷大家都喜歡吃火鍋，對糖尿病患者卻是大地雷，火鍋肉片油脂高，如果再加入火鍋料，吃一碗後，油脂、鈉含量一不小心就攝取破表，肉類以含油量偏少的里肌肉、板腱肉為主，玉米、芋頭、南瓜等澱粉類高的也要少吃，避免血糖破表。

劉姓男子說，他以前到中國大陸經商，常要應酬，陪客戶喝酒、談生意，飲食不正常，體重飆升到98公斤，自己不在意健康，退休返台後，他有天運動時，覺得非常喘，幾乎呼吸不到空氣，到醫院就診，檢查後發現自己罹患三高，抽血檢驗糖化血色素高達13.5%，是一般正常值小於5.7%的2.3倍。

劉男說，他返台已經16年，隔年發現自己罹患三高，他詢問擔任護理師女兒的意見，女兒建議「好好聽醫師的醫囑及護理師的衛教，調整飲食、按時用藥就好，因為你年紀大了。」他才驚覺自己不再年輕，應該要好好控制飲食。

劉男表示，他每次回診，醫師、護理師都會問他吃了什麼，但是他記憶不好，因此聽從護理師建議，用簿子記錄下每天自己的飲食、食量、血壓及血糖，10多年來幾乎沒有中斷過，已經寫了近40本飲食紀錄表，每次回診拿本子給醫師看，再逐漸調整飲食、用藥，體重甩了20公斤，血糖、血壓都在正常值內。

大甲李綜合醫院糖尿病衛教師鄭惠文說，劉男很聽從醫囑，她要對方記錄每天飲食，經常用通訊軟體關心對方，邀請對方參加衛教課程，時間久，患者變成「糖尿病的模範生」，去年還獲得衛福部頒發「糖尿病支持團體運作服務計畫」的優良病友獎狀。