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邁超高齡社會倒數14天 科技體適能推展全民運動

中央社／ 台北17日電

台灣倒數14天邁入超高齡社會，預防勝於治療，民眾健康意識提升，但民眾對運動健康消費意識較不足，衛福部研擬擴大科技國民體適能，跨業跨域推展全民運動，達到健康台灣。

衛生福利部技監劉明勳今天上午出席第12次全國科學技術會議正式大會分享均衡社會策略報告，他提到，台灣2025年即將邁入超高齡社會，台灣照護與長照系統布建不敢說完美，但持續加速建設，其中全人全程健康、醫療及照護需更加完善，區域間醫療資源落差仍待改善。

面對銀髮浪潮醫療需求，但人力短缺、資源不足，衛福部提出4個解方，第1是長照3.0普及照護科技，減輕照顧負擔；第2是在宅醫療擴大公共醫療服務；第3為導入智慧科技預防疫病，促進全齡健康；第4則是強化支持弱勢及多元族群的數位公共服務。

預防勝於治療，要活得好就要動得好，劉明勳說，今年棒球國家隊在世界棒球12強賽表現亮眼，盼乘上金牌風潮，讓運動走進全民生活，研擬擴大科技國民體適能計畫，推動運動科技產業化，加速運動場域科技化，跨業跨域運用數位發展全民運動，讓民眾愛上運動。

針對「長照3.0」照護科技，劉明勳表示，這是運用人工智慧技術推動高齡生活及健康照顧諮詢服務，希望科技數位賦能照顧者與高齡者，提升照顧能量與品質，運用輔助工具協助業界開發，打造友善高齡學習社交資源平台，同步推動農村綠色照顧，以達在地健康老化。

隨著高齡化與少子女化的社會結構改變，導致醫院醫護人力不足，堆動在宅醫療成為國際趨勢，劉明勳說，因應全齡需求，積極發展多元在宅醫療居家照護模式及相關產品，降低疫病風險，同時提升醫療服務舒適度，導入科技評估工具，隨時監測，更能達到提早預防效果。

針對均衡城鄉發展，解決偏鄉醫療資源匱乏與交通不便，劉明勳說，研擬整合戶政、醫療、照護等資料，發展精準健康及偏鄉整合照護模式，同時建立由下而上的參與式公共治理平台，鏈結地方創生培力網絡，強化青年參與社區事務，串聯政府相關資源。

偏鄉 運動 長照 高齡化

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