奇美醫院辦小陽光巡迴畫展 籲重視兒童燒燙傷

陽光社會福利基金會為燒傷及顏損兒童舉辦畫作徵選及巡迴畫展，作品今天起至21日在台南永康奇美醫院展出，盼社會見證小陽光們的堅韌精神，並呼籲重視預防兒童燒燙傷意外。

奇美醫院院長林宏榮上午在巡迴畫展開幕儀式致詞表示，受顏面損傷及燒燙傷兒童面對長期治療、復健過程，除了生理方面負擔，也承受相當大心理壓力，需要適時給予支持協助，藝術也是一種治療方式，可以發揮良好效果。

陽光基金會資深主任葉育秀表示，燒傷及顏損孩子因先天疾病或意外事件，造成外表損傷與印記，成長過程中須克服多種生、心理適應問題，基金會盼透過畫作徵選及展出，讓社會更了解這些小陽光們，勿投以異樣眼光，也幫助他們更有自信。

葉育秀表示，此次畫展挑選出12件優選及5件角色造型獎，並製作成2025小陽光桌曆及周邊商品進行義賣，籌募小陽光身心重建服務經費。

奇美醫院整形外科主任陳俊嘉表示，冬天氣溫較低時期是兒童燒燙傷意外容易發生季節，原因包括熱水溫度過高、家中煮食熱湯不慎潑濺、以及保暖工具使用不當等。

陳俊嘉說，建議洗澡時可先放冷水再加入熱水調節溫度，使用電熱毯保暖時溫度不要調得太高，並注意使用時間以15至30分鐘為限，以免長時間接觸高溫導致皮膚燒燙傷。