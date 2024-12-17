逾5成患者癌療有副作用 候選藥物DBPR168可緩神經病變

周邊神經病變是癌症化學治療及標靶治療最常見的併發症之一，有鑑於此，國衛院與成功大學歷經10年聯手研發神經保護候選藥物DBPR168，有望顯著減輕癌症患者在治療過程中的疼痛、麻木等症狀，目前已通過台灣專利核准，預計未來3年內進入人體臨床試驗，並推動全球市場布局。

國衛院生技與藥物研究所博士陳羿帆說，當今的癌症如婦科癌症、直腸癌等化療治療、標靶治療的藥物，包括紫杉醇（Paclitaxel）及奧沙利鉑（Oxaliplatin）等，約有50%至70%的患者有神經病變的副作用，常導致持續性疼痛、四肢麻木及溫度感覺異常。情況嚴重時，患者可能出現平衡失調和步態不穩，還可能迫使中斷治療，進一步加重身心負擔，並對醫療資源造成沉重壓力，還有一些患者即使化學治療結束多年，仍被周邊神經病變所困擾。

目前尚無任何用於預防或治療化療引起的周邊神經病變的藥物，獲得FDA核准，陳羿帆說，國衛院生技藥研所攜手成功大學從臨床需求出發，建立高通量藥物篩選平台，結合疾病相關的動物模型進行為期10年實驗，證實候選藥物DBPR168能藉由抑制化療藥物紫杉醇、奧沙利鉑所誘發的神經發炎反應及免疫細胞侵入，保護神經組織免受損傷，改善熱覺感知遲緩、麻木等問題，在動物試驗中顯示有極高的安全性。

陳羿帆說，目前DBPR168已通過台灣專利核准，也在美國、日本、加拿大、韓國、澳洲等20個國家與地區完成專利布局，未來計畫於3年內啟動DBPR168的人體臨床試驗，期望為癌症患者提供安全且有效的神經保護解決方案，且隨著癌症發病率持續攀升，紫杉醇及鉑金類藥物等化學治療藥物的使用需求逐年增加，預測DBPR168的全球市場發展性大。