基隆港客運量破13萬創新高 西岸旅客中心明年第1季招商

馬祖擁有獨特自然景觀和文化魅力，吸引大量遊客前往，而穩定的海上運輸對促進馬祖觀光業發展具重大意義，港務公司提供「台馬之星」及「新台馬輪」2艘客貨渡輪，透過基隆港作為流通轉運樞紐，今年截至12月16日止，基隆港國內線客輸運量已達13.2萬人次，創歷史紀錄；另也啟動西岸旅客中心招商工作，預計114年第1季公告。

基隆港地理位置優越，作為台灣北部的主要港口之一，具有良好的交通網絡和完善的基礎設施，其國內線候船大廳，建置包含500個座椅，針對國內線有配置叫號機、取票／購票機5台、販賣機2台，另有設置哺乳室、育嬰室、祈禱室、置物櫃、手機充電站、親子遊憩區及無障礙廁所、免費WIFI上網環境等設施。

根據統計，113年度基隆港國內線客輪運量，截至12月16日止，已達13.2萬人次，創歷史紀錄。

而馬祖其獨特的自然景觀和文化魅力，如藍眼淚和軍事歷史遺跡，向來吸引大量遊客前往，而穩定的海上運輸為遊客提供了便捷的交通方式，對於促進馬祖觀光業發展具有重大意義。

基隆港針對馬祖外島與台灣本島間客、貨運補作業及觀光、醫療、工作及教育等轉運作業等，提供「台馬之星」及「新台馬輪」2艘客貨渡輪以支持旅運服務。

統計台馬之星及新台馬輪近3年旅運人次及航班艘次，2022年台馬之星有371艘次、旅運量達6萬6994人次；2023年台馬之星有178艘次、旅運量達2萬9387人次，新台馬輪295艘次、旅運量達5萬9659人次（新台馬輪2023年4月開始載客）；2024年截止12月16日，台馬之星有147艘次、旅運量達2萬6516人次，新台馬輪則有421艘次、旅運量高達10萬6169人次。

港務公司基隆港務分公司表示，經基隆港旅運中心將本島大量旅客聚集，提供2艘渡輪以便馬祖至台灣本島的交通運輸，加上渡輪船上提供餐飲、娛樂設施及舒適艙室服務，不僅能讓旅客享受約8至10小時的航程，同時也為馬祖軍民提供一條安全、舒適的返鄉之路。

另外，台馬之星及新台馬輪也協助裝載兩地居民生活必需品及郵件等重要物資，透過基隆港作為流通轉運樞紐，有效地維持當地經濟運作，維繫本島與馬祖兩地經濟的命脈。