秋冬之際泡熱水澡暖身 醫：注意溫度、時間避免燒燙傷

近期各地氣溫明顯下降，中央氣象署也預報未來1周將持續低溫，除需注意保暖外，秋冬也是孩童容易燒燙傷的季節，奇美醫院整形外科主任陳俊嘉提醒，冬天在泡熱水澡時，要注意冷熱水的先後順序，此外，溫度及時間也是預防燒燙傷的關鍵。

陳俊嘉表示，小朋友燒燙傷常發生在秋冬之際，因當天氣變冷時，民眾常會泡熱水澡暖活身體，而熱水的使用頻率也增加，相較容易發生燒燙傷意外；最佳的預防方式，建議民眾秋冬洗澡時，可先放冷水再放熱水調節，這點相當重要，也可以使用恆溫熱水器。

他說，冬天有許多年長者或是癌症患者偏好使用電暖器、電熱毯，尤其，癌症患者因手術關係對冷熱溫度相較敏感，在冬天時就會仰賴電熱毯保暖，不過，臨床上會發現病人電熱毯溫度易調得太高，一般建議溫度在40度即可，且使用時間以15至30分鐘為限。

陳俊嘉強調，會造成燒燙傷的因素主要有2個關鍵，其一是溫度，另外就是接觸熱源的時間，因熱源主要透過熱傳導，因此使用保暖電器時，即便溫度調得不高，但在長時間接觸高溫的情況下，就有可能導致皮膚燒燙傷，這也是民眾很常忽略的細節。

奇美醫院院長林宏榮則提到，重度燒傷病人病情變化迅速，隨時可能出現劇烈波動，為此，奇美醫院燙傷中心團隊開發出「住院燒燙傷預測病人病情」系統，利用人工智慧技術，早期預測病人的病情變化，得以及早採取干預措施，降低併發症風險。

根據奇美醫院統計2022年至2024年10月止，17歲以下兒童燒燙傷至急診就醫個案數共計27名，男童共17名、女童則有10名；燒燙傷面積大於10%約有5位，其中2位孩童接受清創或植皮手術，在醫療團隊照護下，27名燒燙傷孩童均順利康復返家。

此外，為關懷因先天疾病或燒燙傷意外造成顏面損傷的病友，台灣輝瑞藥廠、陽光基金會及奇美醫院攜手鼓勵孩子從繪畫創作中獲得自信，今起一連5天在奇美醫院第二醫療大樓二五天橋舉辦巡迴畫展，共展出17件作品，讓社會大眾看見孩童堅韌的生命力與不屈不撓的精神。