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睡眠問題成國病 調查：每逢總統大選全民精神健康下降

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
精神健康基金會執行長韓德彥說明，每逢總統大選，精神健康得分會下修，唯獨2020年例外。記者李青縈／攝影
精神健康基金會執行長韓德彥說明，每逢總統大選，精神健康得分會下修，唯獨2020年例外。記者李青縈／攝影

精神健康基金會針對20歲以上國人，調查精神健康狀況。精神健康基金會精神健康指數組召集人、精神科醫師楊聰財表示，今年整體健康得分為81.67分，略高於及格線80分，同時也顯示受到總統大選影響，選舉年精神健康得分較低。另，針對超高齡社會調查，我國社會準備目前尚未充足。

全國精神健康指數調查，每2年進行一次，調查分成心身健康、個人價值、生活掌握、家庭健康四個面向。楊聰財說，在心身健康部分，分數79.81分，其中睡眠問題最顯著，推估有超過4成的國人有睡眠問題、影響日常生活；睡眠不足者精神健康得分，儼然已經成為新國病。

另，個人價值部分79.99分、略低於及格，仍有顯著比例感到動力不足和記憶力下降。生活掌握為80.24分，顯示約34.3%國人缺乏歸屬感，換算約有549萬人感到疏離。其中家庭健康則有高達86.66分，為四大面向中亮點，顯示國人家庭支持穩定。

楊聰財指出，健康四本柱為能睡、能吃、能動、能笑，睡眠品質對健康的影響至關重要，而睡眠與血清素、GABA、褪黑激素3項激素有關。目前我國安眠藥用量高居世界第一，呼籲民眾不要透過酒精或是藥物濫用的方式調整睡覺，而應該把握每天晚上11點到早上6點的黃金睡眠時間。他提醒，安眠藥為管制藥物，「水能載舟，亦能覆舟」，用對了是藥物，錯用就是毒品。

針對今年度整體健康得分為81.67分，比2022年的82.4分下降，也呼應每次總統選舉年分數較低的趨勢。楊聰財分析，台灣受民主洗禮，選舉競爭激烈，總統當選人得票率約四成，反之就是有超過五成民眾不滿意或是沒有意見，而選舉幾家歡樂幾家愁，因此恐影響整體精神健康得分。

然而，2020年同為總統大選年，分數缺高達83.31分。精神健康基金會執行長韓德彥說，當年雖面對疫情，但防疫做得很成功，民眾處在面對共同挑戰的氛圍，為2022年調查以來最高。精神健康基金會董事長胡海國表示，社會處在高度警覺，面對共同挑戰時，精神健康狀況反而提升，讓選舉帶來的衝擊降低。

另外，分析面對超高齡社會，楊聰財指出，民眾多忽略學習新事物及運動，呼籲民眾引導「學習新事物」的興趣、養成運動習慣、安排時間參加實體活動，例如朋友聚會，培養幫助他人習慣。胡海國表示，年輕族群的準備程度較低，確實也反應世代差異。

精神健康基金會公布全國精神健康指數調查，今年整體健康得分為81.67分，略高於及格線80分。左起，分別為精神健康基金會執行長韓德彥、精神健康基金會執行長董事長胡海國、精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財。記者李青縈／攝影
精神健康基金會公布全國精神健康指數調查，今年整體健康得分為81.67分，略高於及格線80分。左起，分別為精神健康基金會執行長韓德彥、精神健康基金會執行長董事長胡海國、精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財。記者李青縈／攝影

睡眠時間 醫師

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