女子單側頭痛及眼睛痛 竟是鼻竇腫瘤惹禍

台中市1名女子因左側頭痛及眼睛痛前往眼科就診未改善，後來轉到中山醫學大學附設醫院檢查發現左側鼻竇腫瘤，醫師今天表示，患者經手術治療後，已恢復正常生活。

中山醫學大學附設醫院今天召開記者會，由耳鼻喉科醫師黃承楨說明患者症狀及治療經過，他說，這名51歲患者因左側頭痛及眼睛痛逾2個月，曾到眼科診所就診，經藥物治療後，疼痛症狀依舊無法改善。

黃承楨表示，患者轉而至中山附醫神經內科檢查，經腦部核磁共振（MRI）發現左側鼻竇腫瘤，再轉診至耳鼻喉科治療。經鼻竇內視鏡及電腦斷層檢查，顯示為左側蝶竇黏液囊腫，病灶甚至局部侵犯眼眶及顱底。

黃承楨說明，頭痛原因相當多，腦部中樞神經占大部分，但由鼻子造成的「鼻因性頭痛」大約占3%到5%。原因又可分為鼻竇炎及非鼻竇炎類。鼻竇炎類包括急、慢性鼻竇炎、鼻息肉或是黏液囊腫；非鼻竇炎類包含鼻中膈彎曲、鼻甲肥大等等。

黃承楨表示，鼻竇黏液囊腫好發於40到60歲，男女比例相同。囊腫好發在篩竇及額竇，蝶竇黏液囊腫則較少見，占鼻竇囊腫1%到2%。臨床症狀不像一般鼻竇炎會出現鼻塞及黃鼻涕等鼻部症狀，反而是出現頭痛及眼部壓迫症狀如眼睛痛、視力模糊、眼球運動受限等症狀。

黃承楨指出，患者經施予3D鼻竇導航手術治療後，頭痛及眼睛痛等症狀皆已消失，現已恢復正常生活。目前3D鼻竇定位導航系統已廣泛使用在鼻竇炎及鼻腔腫瘤手術，可精準清除病灶及降低手術危險性，因此特別適用在疾病靠近眼睛或顱底的位置。且3D立體定位導航系統目前已納入健保給付範圍，患者不需額外自費。