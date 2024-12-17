阿里山「小火車」呼嘯而過…長不一樣？網喊幸運：傳說中彩蛋

國寶級嘉義縣阿里山小火車因莫拉克風災重創而停駛，歷經15年搶修，於今年七月六日全線復駛。有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一則短影音並發文表示，他想說很久沒看到阿里山小火車了，抱著興奮的心情期待著，結果最後卻僅見一台小小工程車呼嘯而過，讓他傻眼！影片一出，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「可遇不可求！」

原PO透露，他日前在嘉義一處鐵路平交道等待火車通過時，心想很久沒有看到阿里山的小火車了，抱著興奮的心情，期待能親眼目睹它的風采，結果出現的不是想像中的阿里山小火車，而是一輛小小的工程台車急速閃過，讓他有點失望。

影片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「這要靠運氣」、「比起小火車定時定點出現，這個隨機出現的更難得」、「更難得好不好，賺到了」、「這個很難遇到欸，要去買樂透了」、「你遇到隱藏版了，運氣很好」、「這個更難等，運氣好好」、「這個需要運氣才看得到耶」、「很幸運呀，這個應該就是傳說中的『彩蛋』」。

此外，也有不少網友看完後覺得莞爾，紛紛回應「瞬間笑了」、「哇哈哈，好可愛啊！」、「直接笑爛」、「笑死，好可愛」、「名副其實『小』火車」、「是小火車沒錯啊」、「這才是真的小火車」、「太有戲劇性了吧」、「這是百年難等的耶」、「這種更稀有耶，小火車看膩了」。

還有，專業內行人出面解釋，指出「這個是監工區的工程車啦」、「鐵道維護工的專用車」、「那個是鐵道檢修板車，載送維修人員用的」、「這種台車很常出現在特別早的早晨，竹崎早上很容易看到」、「阿里山鄉工程小火車，以前在阿里山工作坐過，跑滿快的」、「這個工務道班維修人員乘坐的，尋軌確認鐵軌上沒有異物，才能保障火車行駛的安全」。