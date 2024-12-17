微電車掛牌納管改裝復原難 意外掀起機車考照潮

微型電動二輪車自11月30日起已全面納管，須掛牌才能上路，雲林縣至12月15日已取締87件未依規定掛牌，其中60件非本國籍，以外籍移工居多，因先前微電車改裝多，要復原掛牌不易，許多移工選擇放棄掛牌，改考機車駕照、購買機車代步，二手機車買氣明顯上升。

微型電動二輪車全面納管，車主必須完成強制汽車責任險投保，並至公路監理機關辦理驗車及掛牌手續，才能合法上路，雲林監理站近日仍有許多微電車排隊掛牌，甚至有代辦業者驗車不過，現場「調教」，一名微電車業者表示，先前微電車改裝多，必須復原符合驗車規定才能掛牌，但一次只能載2、3輛車驗車，光他車行內還有數十輛等掛牌。

雲林監理站統計，截至12月15日全縣已有約7千500輛微型電動二輪車完成掛牌，站長陳啟文表示，為加速微電車合法上路作業，若車行需要掛牌車輛多，可向監理站提出申請，會派員到場協助掛牌。

過去許多移工會改裝微電車代步，但改裝後的微電車復原不易，許多移工放棄復原，改買機車代步，不僅二手機車買氣上升，也掀起考照熱潮，陳啟文表示，目前應該是機車駕照考試淡季，但現在一天舉辦二場考試，仍場場客滿，半數以上是外籍移工及新住民報考。

雲林縣警局交通隊統計，至12月15日全縣已取締87件微電車未依規定掛牌，其中60件非本國籍，組長廖添寶表示，今年迄今取締微電車各項違規800多件，以未戴安全帽、雙載居多，將持續到各工業區針對外籍移工輔導掛牌，也會到各工業區聯外道路上、下班時段加強取締。

微電車未領用牌照上路經查獲者，依道路交通管理處罰條例第71-1條規定車主可處1200至3600元罰鍰，若車輛已經型式審驗合格，將當場移置保管；若未經型式審驗合格，則將沒入，目前仍有許多微電車未經掛牌上路，警方取締後還要設法載運移置保管，也很頭痛。