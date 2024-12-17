照顧失智媽媽被抓頭髮、挨踢 關懷專線諮詢「這問題」最苦

台南市洪小姐因母親罹患失智症，完全不懂照顧的她，某次帶母親去美髮店洗頭時，老闊娘分享了長照資訊，她立即申請，才解決了燃眉之急。但後來她不慎出車禍，但仍要負擔照顧工作，隨後參加家照據點舒壓課程，在「練習把苦說出來後」，弟弟、父親都開始轉變，願意分擔照顧責任，讓洪小姐找回自己、成功蛻變。

衛福部委託家庭照顧者關懷總會辦理第八屆聰明照顧者徵求活動，本次以「練習把苦說出來」為主題，依善用長照資源、新思維、改變程度等評選指標，並選出前三名及六件佳作，今天舉辦表揚活動。家總秘書長陳景寧說，此屆共收到64件作品，發現照顧者自己投稿的情形愈來愈多。

陳景寧指出，依112年統計顯示，「0800-50-7272家庭照顧者關懷專線」中，27%為來電諮詢「情緒支持」問題，占比最高，其次是照顧資源占21.7％，照顧需求為19.9%；而「情緒支持」問題又以「傾訴照顧壓力，如焦慮、憂鬱、無力、疲倦、憤怒等，占比42.4%最多，其次為「與被照顧者溝通困難」占21.8%、「與其他家人溝通困境」占19.2%，顯示家庭照顧問題複雜與情感糾結。

本屆第一名得獎者是台南市洪小姐，母親罹患失智症後，獨自24小時照顧媽媽，內心十分恐慌、焦慮，幫媽媽洗澡時常會掙扎，而被抓頭髮、被打，甚至還會被媽媽踢下床，經申請長照資源，解決燃眉之急，並於家照據點舒壓課程，幫助自己放鬆，在「練習把苦說出來後」，弟弟和原先不願意協助照顧的父親都開始轉變，願意分擔照顧責任，也讓洪小姐壓力減輕，並透過交換日記與繪畫，找回自己。

第二名得獎者是來自彰化的家蓁，肩負父親中風及兄姊智能障礙的多重照顧壓力，再加上母親的情緒壓力，讓家蓁認為需扛起一家之責，也無處傾訴。在接觸家照服務後，她參與支持團體，透過同是照顧者給予互相支持。家蓁更利用和社工交換日記的方式分享心情，透過繪畫讓自己靜心，並成功上架LINE貼圖，重獲自信，現在也擔任訪視獨居老人的志工。家照專員說，看到家蓁的轉變，「彷彿看見一隻破繭而出的蝴蝶」，能夠逐漸找回自己的生活，展現照顧歷程中的蛻變。

「男性的照顧者，彩券行也能是舒壓所在。」第三名是桃園的春竹伯伯，幾十年來獨自照顧智能障礙的妻子與兩名孩子，因妻子強烈排斥外人，只能依頼居家服務協助兩個兒子的日常洗浴，其他時間春竹伯伯幾乎無法喘息。妻子中風後，照顧壓力驟然加重，讓他瀕臨崩潰邊緣，此時家照服務的介入，讓春竹伯伯願意透露照顧的極限，經社工協助重新安排照顧，將妻子安排入住護理之家。

春竹伯伯說，現在兒子開始使用日照服務，不僅減輕他的照顧負擔，也讓兩個孩子學會與外界互動，現在每逢假日，春竹伯伯都會帶他們到附近的彩券行聊天，成為他最終壓的所在。照顧不孤單，說出來，就有改變可能。

作品獲得佳作的30多歲小柔，為照顧中風的爸爸傾盡全力，但照顧過程有許多不確定性，爸爸也曾出現肺炎，但家人諒解卻不諒解她的辛苦，且她同時還在上班，並照顧2名孩子，心理壓力大，現在透過植栽、運動加以舒壓。

另一名佳作獲獎者為，她從小學三年級開始照顧唐氏症重度的妹妹，上課經常遲到或沒有吃飽去上學，內心壓力很大，但她30歲時，媽媽又中風病倒，即便自己已是一名社工，但面對家庭的變故，也是手足無措，透過家庭照顧者支持性服務協助，減少壓力。

家總理事長陳維萍說，在徵文作品中，可以發現有50多歲照顧者照顧80多歲的父母，或是80多歲的父母照顧50多歲有身心障礙的孩子，更有年輕照顧者為照顧家人而離開職場，可見對於關懷照顧者的工作必須持續進行。

衛福部長照司副司長吳希文說，除了「1966長照專線」一通電話服務到家，提供「照顧及專業服務、「輔具及居家無障礙環境改善」、「交通接送」、「喘息服務」等長照給支付服務外，更針對家庭照顧者面臨的心理、家庭溝通等問題，提供「家庭照顧者支持性服務」協助家庭照顧者不被照顧責任打亂，提供照顧安排諮詢、到宅照顧技巧指導、支持團體、心理協談等服務。

「一定要練習把苦說出來，勇於求助。」吳希文說，照顧者向外求援時，同時善用資源，讓長照專業人員作為「長照新家人」，長照2.0自推行以來，經過多年宣導，整體長照服務涵蓋率已達八成，顯示許多照顧者更知道如何聰明使用資源，減輕照顧負荷。

吳希文指出，此次投稿作品有9成照顧者有使用家庭照顧者支持服務，截至今年11月，全國22縣市共布建131個家庭照顧者支持服務據點，由受過專業訓練家照專員針對家庭照顧者的需求，提供必要的支持服務，如照顧計畫諮詢、到宅照顧技巧指導、支持團體、轉介心理協談等服務，協助家庭輕照顧壓力。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線