未來1周2波冷氣團襲台 明晚至周四最冷、高山有望降雪

白天冷空氣就會逐漸減弱，水氣明顯偏少，雲量較多區域為迎風面基隆北海岸、宜蘭多雲天氣，其他地方可見陽光、晴朗穩定。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來1周兩波大陸冷氣團影響，早、晚溫度比較低，中南部日夜溫差大，務必做好保暖工作。

今天清晨輻射冷卻影響，黃恩鴻表示，整個西半部、宜花普遍只有14度，甚至12度以下低溫。竹苗一帶到嘉義局部地區有10度以下，最低溫出現在苗栗三灣7.1度。因為白天太陽出來，各地溫度明顯回升，感受上舒適溫暖，中南部日夜溫差大，留意早晚溫差的影響。

未來1周溫度趨勢，黃恩鴻表示，大致上有兩波冷空氣，強度可以達到大陸冷氣團。第一波是今天深夜到周五清晨，這段時間溫度逐漸下降，北台灣整日偏濕冷；中南部白天可見陽光，白天高溫回升20多度左右，感受上還是舒適溫暖，但要留意日夜溫差大。

黃恩鴻表示，最冷時間點為周三深夜到周四清晨，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14、15度左右。局部溫度更低一些，有輻射冷卻影響。周五白天冷空氣減弱，會有一小段回升的空檔，北台灣的高溫明顯回升到18度左右。不過，第二波冷空氣從周五晚間開始影響到下周一清晨，北台灣又要進入偏濕冷天氣，一整天變化不大；中南部白天溫度稍微回升一些。

黃恩鴻說，下一波冷空氣強度會比周四再弱一些，但預估還是會達到大陸冷氣團等級，感受上都是明顯寒冷。所以未來1周留意並做好保暖。

降雨趨勢，黃恩鴻表示，今天白天只有基隆北海岸和宜蘭零星降雨，其他各地晴朗穩定天氣。今天深夜之後到明天水氣增多，隨著冷空氣南下，鋒面也增強，大台北地區和宜花有局部短暫降雨。

黃恩鴻表示，周四要特別留意，中層水氣移入影響，水氣明顯比較多，中南部雲量也會比較多；桃園以北、東半部都有一些局部短暫降雨，西半部山區也有零星降雨機率。周五水氣略微減少，剩下基隆北海岸、宜花、大台北山區有零星降雨。

高山降雪可能？黃恩鴻說，周四冷空氣比較強，也是溫度相對低的時候，周四清晨所有3000公尺以上高山都可能有機會降雪的情形，北台灣可能2000公尺以上高山就可能有零星降雪情形。高山留意路面結冰，可能有結霜或霧淞現象，民眾前往山區要注意安全。

黃恩鴻表示，中南部未來1周晴到多雲穩定的天氣型態，只有周四雲量稍微多一些。北部和東半部從今天開始到周五降雨機率比較高，雲量比較多，整日感受偏濕冷。